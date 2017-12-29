تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا يظهر قيام لاعب بالمنتخب القطري بإسعاف زميله البحريني الذي أصيب داخل المعلب في المباراة التي جمعت المنتخبان ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج بالكويت وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ونال المقطع المتداول إعجاب وإشادة النشطاء الذين تداولوه على نطاق واسع، مشيدين بأخلاق العالية التي تعبر عن الشعب القطري عامة وأخلاقه الرفيعة أمام مخالفيه وخصومه.

وانتهت مباراة والبحرين اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتأهل بذلك المنتخب البحريني إلى دور نصف نهائي خليجي كثاني للمجموعة الثانية، ويلاقي منتخب عمان في الدور التالي من هذه البطولة.