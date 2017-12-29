تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا يظهر قيام لاعب بالمنتخب القطري بإسعاف زميله البحريني الذي أصيب داخل المعلب في المباراة التي جمعت المنتخبان ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج بالكويت وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

أخلاق لاعبي منتخب #قطر فوق كل اعتبار لأي نتيجة ..

أحسنتم 🇶🇦#قطر_البحرين pic.twitter.com/xAM0BDO2ym — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

ونال المقطع المتداول إعجاب وإشادة النشطاء الذين تداولوه على نطاق واسع، مشيدين بأخلاق المنتخب القطري العالية التي تعبر عن الشعب القطري عامة وأخلاقه الرفيعة أمام مخالفيه وخصومه.

#قطر_البحرين

مباراة جميلة تميزت بالروح الرياضية العالية بين الأشقاء البحرينيين والقطريين وهنا لقطة معبرة يظهر فيها لاعب قطري يساعد لاعب بحريني مصاب.

هنا يتضح دور الرياضة الجميل في تجاوز الخلافات السياسية وزرع المحبة بين الشعوب.

مبروك التأهل للمنتخب البحريني وهاردلك للعنابي. pic.twitter.com/HCpmkrZ8BX — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

كرة القدم ..

( هي الصورة الحقيقية للقلوب النقية )

شكراً #قطر_البحرين 👌🏼pic.twitter.com/AOo1nXnYb3 — خالد جاسم (@khalidjassem74) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

والله لن يغلبكم احد ف الاخلاق يارجال تميم بيضتوا وجيهنا وخلوا حريم بن زايد وحريم بن سلمان يلطمون 😂😂 #قطر_البحرين pic.twitter.com/ARePBw8hDO — .. (@jojokubaisi) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

لو خرجنا من هذه البطولة بهذه الصورة لكفى #قطر_البحرين pic.twitter.com/bSxxsC0H2N — ابو فهد التميمي (@rabsooor) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وانتهت مباراة قطر والبحرين اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتأهل بذلك المنتخب البحريني إلى دور نصف نهائي خليجي كثاني للمجموعة الثانية، ويلاقي منتخب عمان في الدور التالي من هذه البطولة.