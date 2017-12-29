في بادرة تضامنية وتقديرا للدور الوطني لعائلة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، أعلن الإعلامي اللبناني طوني خليفة عن تبرعه بقيمة الكفالة التي فرضها الاحتلال على نور التميمي ابنة عم عهد.

واستضاف الإعلامي طوني خليفة في برنامجه “العين بالعين” المذاع على تلفزيون “الجديد” باسم التميمي والد عهد التميمي وابنة عمها فرح، وتحدث عن عهد فقال إنه رآها للمرة الأولى وتحدّثت معها وكانت قوية ومتماسكة.

وخلال اللقاء، قال والد “عهد” انه تم قبول الإفراج عن نور ابنة اخيه المعتقلة أيضاً مقابل كفالة مادية تبلغ قبمتها ١٥٠٠ دولار، فمان كان من الإعلامي طوني خليفة الا ان استسمحه وعرض ان يدفع الكفالة كمساهمة منه تجاه هذه العائلة المناضلة، وكنوع من التضامن، وافق باسم التميمي، وقال انه سيتواصل معه بعد الحلقة.