سخر ناشطون من الداعية السعودي المعروف والمقرب من النظام محمد العريفي، بعدما قام بنشر رقم هاتفه الخاص في تغريدة له على تويتر، متهمين إياه بالانشغال بأمور تافهة بينما المملكة تغرق وتنهار في ظل حكم “ابن سلمان” الذي لا يستطيع “العريفي” مجرد التلميح بانتقاده حتى.

ودون “العريفي” في تغريدة نشرها عبر نافذته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) أرفق بها رقم هاتفه الخاص ما نصه “لمن سأل: هذا رقم محبكم محمد #العريفي المباشر 00966505845140”.

لمن سأل :

هذا رقم محبكم محمد #العريفي المباشر

00966505845140 — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

تغريدة “العريفي” الذي يتجاهل كل ما يحدث على الساحة السعودية من أحداث جلل اهتز لها العالم، أثارت سخرية النشطاء الذين ذكروه بتغريدته الأخيرة عن “الجوارب” و صور الأقدام النسائية التي نشرها.

شو اخبار الجوارب طال عمرك ؟؟ — عدي زعاترة الساحوري (@okzvip86) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

شو اخبار الجرابات — Osama Khwalda (@KhwaldaOsama) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وكان الداعية السعودي في سقوط جديد ومدوٍ له بعدما كان ينظر إليه باعتباره معولا محركا للمياه الراكدة منذ زمن حول فتاوى ومواقف دعاة السلاطين، وخاصة في أوائل ديسمبر الجاري تجاهل الداعية السعودي محمد العريفي ما حدث ويحدث في أولى القبلتين وثالث الحرمين وبتآمر ولاة أمره وجاء ليتحدث عن حكم المسح على الخفين.

وفي تغريدة له عبرحسابه بموقع التدوين المصغر والتي لاقت ردود أفعال غاضية، قال “العريفي” مرفقا بها صورا لأرجل سيدات: ” اختلف العلماء في مسح الجوارب الشفافة، والراجح: جواز المسح عليها لأن المقصود التخفبف والرخصة للمتوضئ والتسهيل عليه ( فتوى ابن عثيمين )”.

آخرون استنكرو تجاهل العريفي (الذي كان مهتما بنشر رقم هاتفه الخاص لمتابعيه) للخراب الذي أحدثه “ابن سلمان” في اليمن، وتحالفه مع “ابن زايد” و”ترامب” ضد المسلمين.

ممكن سؤال كيف راح تتواصل مع الناس الي ماتو بسببك في الدول العربية شو بتقول لهم انااسف ما كنت اقصد حسبي الله ونعم الوكيل فيك افتيت وقتلت الاابرياء — Bo_saeed (@Bosaeed08385064) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

بري ذمتك من دماء اهل اليمن، قبل فوات اﻻوان — القاضي الفضيل (@alisoma7721) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

يعلم الله كم كنت أحبك وأحب دولتك

ويعلم الله الآن كم ابغضك وابغض دولتك وكل شيوخكم واللحى القذرة التي تسببت في ما نحن فيه الآن

كما أدعوا الله أن تبيتون مثلنا ووقتها سنكرر ما يتكرر على ألسنتكم😠 — Bëńâĺĺâm (@hmedallam) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

والله منوه بيتصل فيك يمكن انته شريف مكه ونحن مندري الي ماتو من الشعب السوري في ذمتك لين يوم الدين وان لاناظره لقريب — Bo_saeed (@Bosaeed08385064) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

بعض النشطاء سخروا من “العريفي” على طريقتهم الخاصة.

كم جاك من حساب المواطن ؟ — نواف (@fahd______4) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

يعني لو اتصل ترد علي 🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨لاتمزح انا من زمان معجبه فيك ونفسي اكلمك لحظه اغمى علي عن اذنك رايحه انتحر وارجع اكلمك 🏃🏽‍♂️🏃🏽‍♂️🏃🏽‍♂️🙈😪 — ❄️حنين الشمري❄️ (@BntAlchmre) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

الترقيم حراااام ياشيخ 😱 — Sami (@Sami__94) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

هاذا ترقيييم ياشيخ الهيييئه لاتدري — مارق العتيبي (@MarekAlotibi13) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وكشفت الأحداث الأخيرة حقيقة السلطة الدينية ومشايخ البلاط في السعودية، حيث أصبح رجال الدين والهيئات الشرعية مجرد أدوات يحركها النظام السعودي حسب هواه السياسي وأينما رست سفينته.

وأصبح “التطبيل” لولاة الأمر في المملكة من قبل الدعاة والسياسيين والنخبة أمرا طبيعيا، ويحتذي هؤلاء المشايخ في “تطبيلهم” برأس الدين في المملكة ومفتيها عبدالعزيز آل الشيخ وكذلك “السديس” إمام الحرم المكي، ولا ننسى مشايخ البلاط عائض القرني ومحمد العريفي الذين شكل تحولهم وانكشاف أمرهم صدمة كبيرة جدا لمتابعيهم.