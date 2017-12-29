انسحب الفنان المصري تامر حسني، من حفلٍ كان يُحييه مساء الخميس، قاعة “الأرينا” في العاصمة الأردنية عمّان، بعد حدوث فوضى ومشاجرة في الحفل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني مبررًا الفوضى، أن شركة أمنية خاصة تولت تنظيم الحفل، فيما نفت حدوث أي حالة اعتداء على تامر.

وأظهر مقطع فيديو أحد الأشخاص يقترب من الفنان تامر ليلتقط صورة برفقته، إلا أنه وفجأة بدا وكأنه يحاول الاعتداء عليه، حيث ظهر وهو يرفع يده باتجاه الفنان المصري، ما دفع الأمن لإبعاده، كما بدا أن تامر تجنبه. ولم يبدُ الشاب بحالة طبيعية.

وحاول الفنان تامر حسني، متابعة حفله، لكن شجارًا آخر وقع خلال الحفل، دفعه في النهاية إلى الانسحاب منه.