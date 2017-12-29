في رد غير مسبوق على اهانة الإمارات للنساء التونسيات ومنعهن من ركوب طائراتها، شن الفنان الكوميدي التونسي لطفي العبدلي هجوماً عنيفاً على أبو ظبي.

وتناول “العبدلي” المسرحي ومقدم برنامج ”عبدلي شو تايم” الذي يبث في قناة “التاسعة” ملف منع الإمارات التونسيات من صعود الطائرات الإماراتية.

وقال لطفي العبدلي ومقدم برنامج ” عبدلي شو تايم” المذاع على قناة “التاسعة”، إن عددا كبيرا من أبناء الجالية التونسية في الإمارات اتصلوا به وطالبوه بعدم انتقاد السلطات الإماراتية مضيفا ”مانجمش نسكت”.

وتطرّق العبدلي الى الثقافة الإماراتية قائلا: ”نحنا عنا المزود وهوما عندهم العويل … نحن لدينا الوسيم ظافر العابدين وهم لديهم ” عبد الله بن زايد”.

وتابع العبدلي ” أنا أكبر من الإمارات بالأشهر ”نورمالمون” كي تغزرلي تهبط عينيها وتخاف مضيفا ” الرئيس السبسي اكبر من الامارات بثماني مرات”.