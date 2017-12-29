تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو، أظهر لحظاتٍ من الهجوم الإرهابي الذي شنّه مسلحون على كنيسة “مارمينا” بمنطقة حلوان جنوبي القاهرة، والذي أدّى لوقوع 10 قتلى وإصابة 5 آخرين.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن الهجوم على كنيسة حلوان أسفر عن وقوع 10 قتلى و5 مصابين في حصيلة أولية، لافتًا إلى أنه جار حصر الأعداد النهائية.

وقالت مصادر إن إرهابياً يحمل عبوات ناسفة ويرتدي سترة ناسفة حاول اقتحام كنيسة مارمينا بالتقاطع الغربي بحلوان، أثناء خروج مصلين أقباط من القداس ثم أطلق وابلا من النيران عليهم ليسقط قتلى وجرحى بينهم ضابط ومجندين.

وفي حين أكدت المصادر أن منفذي الهجومً كانا إرهابيين تبادلا إطلاق النيران مع قوات الأمن المكلفين بتأمين الكنيسة، وتمكنت القوة الأمنية من تصفية أحدهما فيما لاذ الآخر بالفرار، أفاد شهود عيان إلى أن المهاجمين كانوا 3.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أنه تم إلقاء القبض على أحد المهاجمين.

وأكدت مصادر أمنية، أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك حزام ناسف بحوزة الإرهابي الذي حاول اقتحام الكنيسة.

وفي نفس السياق، أبطل خبراء المتفجرات بالقاهرة، مفعول عبوتين ناسفتين بجوار كنيسة مارمينا بحلوان، وتم التعامل معها.