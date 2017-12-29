شن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي هجوما عنيفا على الإمارات، مؤكدا بأنها العدو الأول لثورات الربيع العربي منذ 2011 وحتى اليوم.

وقال “المرزوقي” في لقاء له مع تلفزيون “دويتشه فيله” الألماني: “الشيء المعروف في العالم العربي اليوم أن دولة الإمارات العربية لا تريد لهذا الربيع العربي النجاح”.

وأضاف أن الإمارات “فعلت كل ما في وسعها في أقطار الربيع العربي”، مشيرا إلى أنهم أنفسهم اعترفوا بذلك.

واوضح “المرزوقي” انه خلال وجوده في السلطة كان بحوزته معلومات استخباراتية بأن الإمارات تعمل على إفشال المسار السياسي التونسي، متسائلا في إشارة إلى “السبسي”: “من دفع ثمن سيارات مصفحتين لمرشح لرئاسة الجمهورية؟”.

وتابع قائلا: “علينا الإقرار بان الشمس لا تغطى بغربال..هناك ثورة وقعت هدت النظام العربي السياسي ككل وجزء من هذا النظام العربي الممثل في الإمارات قبلت ان تكون هي المدافع الشرس عن هذا النظام القديم وأردات إفشال هذا المشروع وهي مواصلة في ليبيا وتونس”.