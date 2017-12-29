على الرغم من ان دخوله للسجن كان بسبب انتقاده لما وصفه “طول اللسان” في تهجم الإعلاميين السعوديين على قطر، تداول ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للشاعر السعودي زياد بن نحيت، وهو يشيد بالمستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني ويهاجم تركيا، في حين ظهر وهو يلقي قصيدة يهاجم فيها قطر بعد الإفراج عنه من قبل ولي العهد محمد بن سلمان.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، نافيا انتمائه للإخوان بالقول: ” ماني بعلماني ولا اخواني ولا ادعم القوات الارهابيه ..جدي عقاب اللي هاك الازماني وقف بوجه الحمله التركيه”.

وفي مقطع في آخر الفيديو، ظهر “ابن نحيت” وهو يهاجم قطر بأبيات شعرية قال فيها: ” وجهله يسلم الحرة وقراره على قطع العلاقة واجتمعنا على تأديبة الكلبة..وحصاره يبي ينبح مثل نبحة رفيقه معمر ليبيا قبل انتحاره..وتلقى الكلب بكرة وسط حفرة وجنب الحفرة عزمي بشارة..ويفرح شعبنا الشعب الخليجي ويعلن للملايين انتصاره”.

قبل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه رأس هرقل فأطلق جميع أسرى المسلمين وكانوا 80 رجلا.

اضطر ابن نحيت أن يشتم بعد أن كتب قصيدة مدح فيها #دليم،ولم يكتفوا بتراجعه عن موقفه ضد إسفاف إعلام #السعودية، بل ضغطوا عليه ليشتم قطر بعد أن نهى عن ذلك.

ليتهم طلبوا منه تقبيل رأس دليم لفك المعتقلين pic.twitter.com/rLGqSCSddU — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

من جانبهم، طالب مغردون قطريون بإيجاد العذر بـ”ابن نحيت”، مؤكدين بان ما قاله جاء ثمنا لحريته أو لما رآه من هول الاعتقال في سجون “ابن سلمان”.

معذور ابن نحيت المسكين ، شوف وجهه قبل السجن وبعده و بتعذره pic.twitter.com/clfiDpg3tZ — ALRUMAIHI#هل الصملة (@Fawaz18_Dec) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

شتمنا هو ثمن حريته.. هذا ماحدث بإختصار …

ولانعلم ماحدث له بالسجن… أقلها تهديده بشوفاته.. وهذا معروف في سجون السعوديه … قد تحدث عن هذا الأمر سجين سعودي سابق قبل لجوءه لبريطانيا.. ثانيا تخوينه..ثالثا سحب جنسيته مع الغرامه..يكفي انه سجن لقول الحق في بلاد الباطل pic.twitter.com/gxnjxaRLd8 — مريم المناعي#القدس (@Goldmaryam) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

محللينه وبايحين منه ناخذ برايه قبل الاعتقال والتعذيب لانه كان نابع من قلبه — نورة (@Nouraah_88) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

لا يلام.

لا يلام.

واضح من ملامحه ومن طأطات رأسه بأنه أجبر على ذلك — SAID (@Saeed40302010) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

مجبر ..ترى الرجال الأحرار لا يقهرهم سوى نفوذ سلطه الانذال — الاخصائيه النفسيه (@ameera_alishaq) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أمر بإطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت الذي تم توقيفه في سبتمبر/أيلول الماضي، في استجابة من الأمير الشاب لمناشدة ابن الشاعر أطلقها عبر أبيات شعر.

وقالت صحيفة “سبق” المحلية الإلكترونية إن الأمر يتضمن الإفراج عن الشاعر بن نحيت “استثناءً وحفظ قضيته والاكتفاء بفترة إيقافه بعد الفيديو المتداول”.

وكان الطفل نايف، ابن الشاعر زياد ظهر في مقطع فيديو يلقي فيه أبياتا من الشعر يناشد من خلالها ولي العهد بالإفراج عن والده ويمتدحه ويذكره بأنه بايعه على توليه ولاية العهد عندما حضر برفقة والده الشاعر للمبايعة.

وأوقف بن نحيت في سبتمبر/أيلول الماضي دون أن يصدر أي توضيح رسمي لسبب توقيفه، لكن نشطاء سعوديين يقولون إن “توقيفه يرتبط بحملة اعتقالات طالت دعاة وكتاب متهمين بالانحياز لقطر في الأزمة الخليجية الحالية”.

وارتبط توقيف بن نحيت باتهام معلقين له بالانحياز لقطر، وهي تهمة قد تعرض صاحبها للسجن والغرامة بموجب القانون الذي يحظر الاعتراض أو مخالفة قرارات البلاد خصوصا السياسة الخارجية.