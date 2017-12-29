كشفت ملكة جمال الكون لسنة 2016 “ايريس ميتيراني” ان ثرياً تونسياً عرض عليها الزواج عن طريق وسيطة امريكية و هي المتحدثة بإسمه دون لقاء مسبق بينهما.

و قالت “ايريس” خلال استضافتها في احد البرامج التلفزية على القناة الفرنسية “تيلي لوازير”’ أبلغتني الأمريكية استير المتحدثة الصحفية باسمه بعرضه وهي تضحك” ، لافتة الى انه ارسل لها وثائق من اجل تسوية وثائق الزواج لتوقيعها دون ان تلتقي به.

وأضافت “طلب مني التوقيع على ان يتم لقاؤنا الاول يوم الزواج”.

وتابعت قولها “كان يفكر في إنتاج فيلم حول قصتنا، معتقدًا أن ذلك سيقنعني بالارتباط به”.بحسب ما اورد موقع “ارابيسك”

يذكر ان “ايريس” و هي عارضة أزياء و ملكة جمال فرنسا تبلغ من العمر 25 سنة توجت بلقب ملكة جمال الكون لسنة 2016 في المنافسات ألتي أقيمت في 30 يناير 2017 في مانيلا في الفلبين، وتعتبر إيريس ثاني فرنسية تتوج باللقب بعد كرستيان مارتل ألتي توجت باللقب في سنة 1953.