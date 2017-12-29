قتل أربعة أشخاص على الأقل في هجوم إرهابي وقع صباح الجمعة على كنيسة “مارمينا” بمنطقة حلوان المصرية، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المصرية.

وكشفت مصادر أمنية أن شخصا مسلحا حاول اقتحام الكنيسة وجرى تبادل إطلاق نار بينه وبين عدد من عناصر الحراسة، راح فيه المهاجم وضابط ومجندان.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن منفذ الهجوم قتل برصاص عناصر الحراسة المتواجدين في المكان خلال الاشتباكات.

ونشرت صحف مصرية صورة لشخص قتيل قالت إنه منفذ الهجوم ويرتدي فيه حقيبة عسكرية لذخيرة البندقية الرشاشة التي كانت بحوزته.

وأكدت مصادر أمنية، أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك حزام ناسف بحوزة الإرهابي الذي حاول اقتحام الكنيسة.

وأشارت إلى أن قوات الأمن أغلقت كافة كنائس حلوان تحسبا لوقوع هجمات أخرى بعد ورود أنباء عن انسحاب مسلح آخر شارك في الهجوم.