أطاح منتخب عُمان لكرة القدم، مساء الخميس، بنظيره السعودي خارج بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 23″، التي تستضيفها الكويت حالياً حتى الـ5 من يناير المقبل؛ وذلك بعدما تغلّب عليه بثنائية نظيفة، في المباراة التي احتضنها استاد “نادي الكويت”، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

خيّم التعادل السلبي على الشوط الأول من لقاء عُمان والسعودية، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها مباراة الكويت والإمارات، التي أقيمت على استاد “جابر الدولي”

وانتفض منتخب عُمان المُلقب بـ”المُحاربين الحُمر” في الشوط الثاني؛ حيث سجل خالد عبد الباقي هدفاً بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، في الدقيقة الـ58 من عُمر المباراة.

وأحرز سعيد الرزيقي هدفاً ثانياً للعُمانيين في الدقيقة الـ77، مؤكداً تفوق منتخب بلاده؛ أداءً ونتيجةً.

بذلك تأهل المنتخب العُماني إلى “المربع الذهبي” من موقع الصدارة، يليه نظيره الإماراتي بـ5 نقاط، في حين حلّت السعودية في المركز الثالث بنقطة أقل، في حين تذيل “الأزرق” الكويتي قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

وهذه البطولة الأولى التي يخوضها المنتخب الكويتي بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في 6 ديسمبر 2017، رفع الإيقاف الدولي عن الكرة الكويتية، والذي كان مفروضاً منذ أكتوبر 2015.

وينص نظام البطولة على تأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث سيُلاقي منتخب عُمان “ثاني” المجموعة الثانية، في حين تلعب الإمارات مع “أول” المجموعة الثانية، قبل الوصول إلى المباراة النهائية.

ويحمل منتخب قطر لقب النسخة الماضية من كأس الخليج (خليجي 22)، بفوزه في المباراة النهائية على السعودية (2-1)، في البطولة التي أقيمت بالعاصمة الرياض أواخر 2014.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت تُعد صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين ظفرت الإمارات باللقب في مناسبتين، مقابل لقب وحيد لسلطنة عُمان.