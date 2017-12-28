في محاولة جديدة لإعطاء اليهود الحق في فلسطين من قبل الكتاب السعوديين المقربين من الديوان الملكي، شبه الكاتب الليبرالي السعودي تركي الحمد الفتح الإسلامي للأندلس بالاستعمار زاعما بأن إسقاط الحكم الإسلامي فيها هو حق لأهلها الأصليين، مشيرا إلى أن هذا الامر هو ما ينطبق على فلسطين، في إشارة لحق اليهود فيها.

وقال “الحمد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عندما جاء الرجل الأبيض مستعمرا إلى أفريقيا وأميركا واصقاع العالم المختلفة، كانت ذريعته نشر الحضارة والدين الصحيح، وكان المبشرون في ركابهم. وعندما فتح المسلمون تلك الاصقاع كانت الذريعة ذاتها، وكان الفقهاء معهم، وإن اختلف المضمون، وكل يمجد بني جلدته..التاريخ واحد وإن اختلفت صوره..”.

عندما جاء الرجل الأبيض مستعمرا إلى أفريقيا وأميركا واصقاع العالم المختلفة، كانت ذريعته نشر الحضارة والدين الصحيح، وكان المبشرون في ركابهم. وعندما فتح المسلمون تلك الاصقاع كانت الذريعة ذاتها، وكان الفقهاء معهم، وإن اختلف المضمون، وكل يمجد بني جلدته..التاريخ واحد وإن اختلفت صوره.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) December 27, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “كل يمجد تاريخه..ويصفه بالازهى..والاكثر إنسانية وحضارية..والحقيقة ان التاريخ هو صراع قوى مغلف حسب الحال..دينا او حضارة او انسانية ولكن الجوهر واحد..القوي والمنتصر هو من يكتب التاريخ ويحدد ابعاده الاخرى..فلو انتصر هتلر مثلا لما كان بهذا السوء الذي نراه عليه اليوم..”.

كل يمجد تاريخه..ويصفه بالازهى..والاكثر إنسانية وحضارية..والحقيقة ان التاريخ هو صراع قوى مغلف حسب الحال..دينا او حضارة او انسانية ولكن الجوهر واحد..القوي والمنتصر هو من يكتب التاريخ ويحدد ابعاده الاخرى..فلو انتصر هتلر مثلا لما كان بهذا السوء الذي نراه عليه اليوم.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) December 27, 2017

وتابع “الحمد” مزاعمه قائلا: “زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون..حكاية الاستعمار..من له حيلة فليحتال.. حين فعلناها كان فتحا وحين فعلوها كان استعمارا والفعل واحد..ما زلنا نتغنى بالأندلس مع أن كل الحكاية أن جماعة استعادت أرضها ولو بعد حين..أليس هذا ما نحاوله في فلسطين؟..”.

زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون..حكاية الاستعمار..من له حيلة فليحتال..حين فعلناها كان فتحا وحين فعلوها كان استعمارا والفعل واحد..ما زلنا نتغنى بالأندلس مع أن كل الحكاية أن جماعة استعادت أرضها ولو بعد حين..أليس هذا ما نحاوله في فلسطين؟.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) December 28, 2017

من جانبهم، رد مغردون على مزاعم “الحمد” الذي يشير فيها إلى الحق التاريخي لليهود في فلسطين مؤكدين بأن الحق التاريخي المزعوم أولى بأن يطبق على دول مثل أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا، مؤكدين بان ما ورد على لسانه لا يقوله إلا صهيونيا او ماسونيا.

بقاعدتك العظيمة كيف تصف دول مثل امريكا وكندا واستراليا ونيوزلندا ؟ وهل ستطالب بحقوق السكان الأصليين وتعويضهم على مافعله الأوروبيون من جرائم ، وتطالب بعودة الأوربيون لمواطنهم ؟ — Fahad (@Fahad84173343) December 28, 2017

قارنت الفتوحات الاسلاميه ونشره بأحتلال الصهاينه

هرطقة الصباح تفضح ضحالة فكر صاحبها !! — البلجيك (@bdwy69fahm) December 28, 2017

هذا ما نقوله دائما …انتم يهود بني عنزة ال سلول — Ashraf Hmdan (@hmdan_ashraf) December 28, 2017

ربما تكون صهيونياً أو ماسونياً يا أستاذ تركي، هذا شأنك!

ولكن يجب أن تؤمن بحق #العرب في دولةإسمها #فلسطين وعاصمتها #القدس_الشرقية،وإلا فإنك أو أبناءك أو أحفادك سوف تخسرون المزيد من الأراضي العربية.

دولة #فلسطين تعتبر رادع للتوسع الإسرائيلي في دولنا العربية الأخرى.وضمان لسيادتنا! — Tarish Aboltetan (@tarishaboltetan) December 28, 2017

لم تكن الليبرالية عيباً إلا بعد أن تبناها بعض العرب .. فمشكلتهم الوحيدة هي مع التاريخ والهوية الإسلامية أما هموم مجتمعهم في الحريات والمساواة فتراهم بكم لا ينطقون .. عزيزي الليبرالي العربي سأحترمك عندما تطرح ما تنادي به الليبرالية على الملأ .. — Mohammed Asaad (@asaadmohammed81) December 28, 2017

أخرج الصهيوني القابع بين أضلاعك لا تستحي ! — rakan alshareef (@rakanalshareeef) December 28, 2017

هطرقة فجريه ليتك لم تكتب حتى لا تكشف لنا ضحالة فكرك🤢 — مها الخشرمي (@2030Mahaa) December 28, 2017