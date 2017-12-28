وجه الإعلامي الفلسطيني  والمذيع بقناة “ انتقادات كبيرة لسياسة المملكة العربية ودولة في المنطقة، مؤكدا بأن الأزمات التي افتعلتها هذه الدول مع ولبنان وتركيا وتونس يدل على تخبط استراتيجي في إداراتهما لعلاقتهما الدولية.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مذكرا مسؤولي البلدين بما سبق وحذر منه: ” المخاوف التي عبر عنها السيد قرقاش حقيقية ، سبق ان حذت منها بعد حصار قطر ، من ان #السعودية # #البحري #مصر ستصبح داخل “ساندويش” من تحالفات قوى إقليمية كبيرة ، وان خروجها من هذا الساندويش هو بالعودة الى احضان قطر ،وليس الى احضان اسرائيل #الخليج #مصر #البحرين”.

 

 

واضاف في تغريدة اخرى مذكرا إياها بتحذيره السابق حول الوقوع في فخ التحالفات الدولية بعد حصار قطر: ” فليتذكر الإخوة في السعودية والامارات ومصر والبحرين هذه التغريدة التي حذرهم فيها بعد حصار قط من الوقوع في فخ من التحالفات الإقليمية #الخليج”.

 

وأكد “ريان” على أن ” ارتماء السعودية والامارات والبحرين ومصر في احضان “اسرائيل” خطأ ولن تحميها امريكيا من قوى إقليمية، هذه القوى المسلمة اقرب اليها من اسرائيل ، والتراجع عن الخطأ وقبل فوات الاوان حكمة ، اللهم اني بلغت #لخليج”.

 

وتابع قائلا: ” الأزمات التي إفتعلتها السعودية والامارات مع قطر ولبنان وتركيا وتونس تعكس تخبطا في استراتجية إدارتهما للعلاقات الدولية والنزاعات الدولية ،الدول لا تدار بالعنتريات والفوقية والمال السياسي، اتمنى ان يسود العقل والحكمة قبل فوات الاوان #الخليج”.