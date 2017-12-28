وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان انتقادات كبيرة لسياسة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في المنطقة، مؤكدا بأن الأزمات التي افتعلتها هذه الدول مع قطر ولبنان وتركيا وتونس يدل على تخبط استراتيجي في إداراتهما لعلاقتهما الدولية.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مذكرا مسؤولي البلدين بما سبق وحذر منه: ” المخاوف التي عبر عنها السيد قرقاش حقيقية ، سبق ان حذت منها بعد حصار قطر ، من ان #السعودية #الامارات #البحري #مصر ستصبح داخل “ساندويش” من تحالفات قوى إقليمية كبيرة ، وان خروجها من هذا الساندويش هو بالعودة الى احضان قطر ،وليس الى احضان اسرائيل #الخليج #مصر #البحرين”.

المخاوف التي عبر عنها السيد قرقاش حقيقية ، سبق ان حذت منها بعد حصار قطر ، من ان #السعودية #الامارات #البحرين #مصر ستصبح داخل "ساندويش" من تحالفات قوى اقيليمية كبيرة ، وان خروجها من هذا الساندويش هو بالعودة الى احضان قطر ،وليس الى احضان اسرائيل #الخليج #مصر #البحرين https://t.co/raxGvYTVLY — جمال ريان (@jamalrayyan) December 27, 2017

واضاف في تغريدة اخرى مذكرا إياها بتحذيره السابق حول الوقوع في فخ التحالفات الدولية بعد حصار قطر: ” فليتذكر الإخوة في السعودية والامارات ومصر والبحرين هذه التغريدة التي حذرهم فيها بعد حصار قط من الوقوع في فخ من التحالفات الإقليمية #الخليج”.

فليتذكر الإخوة في السعودية والامارات ومصر والبحرين هذه التغريدة التي حذرهم فيها بعد حصار قط من الوقوع في فخ من التحالفات الإقليمية #الخليج https://t.co/iuF1oJFD69 — جمال ريان (@jamalrayyan) December 27, 2017

وأكد “ريان” على أن ” ارتماء السعودية والامارات والبحرين ومصر في احضان “اسرائيل” خطأ ولن تحميها امريكيا من قوى إقليمية، هذه القوى المسلمة اقرب اليها من اسرائيل ، والتراجع عن الخطأ وقبل فوات الاوان حكمة ، اللهم اني بلغت #لخليج”.

ارتماء السعودية والامارات والبحرين ومصر في احضان "اسرائيل" خطأ ولن تحميها امريكيا من قوى إقليمية، هذه القوى المسلمة اقرب اليها من اسرائيل ، والتراجع عن الخطأ وقبل فوات الاوان حكمة ، اللهم اني بلغت #لخليج pic.twitter.com/otns7nGhCo — جمال ريان (@jamalrayyan) December 27, 2017

وتابع قائلا: ” الأزمات التي إفتعلتها السعودية والامارات مع قطر ولبنان وتركيا وتونس تعكس تخبطا في استراتجية إدارتهما للعلاقات الدولية والنزاعات الدولية ،الدول لا تدار بالعنتريات والفوقية والمال السياسي، اتمنى ان يسود العقل والحكمة قبل فوات الاوان #الخليج”.