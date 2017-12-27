بعد تصريحاته المثيرة للجدل والتي حاولت نفي أي ارتباط للمسلمين بالمسجد الأقصى في القدس، وجدت السفارة الإسرائيلية في مصر ضالتها ووجهت الشكر للمفكر والاديب المصري يوسف زيدان على تصريحاته.

وقالت صفحة “إسرائيل في مصر” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” والتابعة للسفارة المصرية في القاهرة : “أسعدنا سماع اقوال الكاتب والمؤرخ يوسف زيدان في برنامج كل يوم الذي قدمه عمر اديب على قناة ONTV اول امس الأحد ووصف زيدان للعلاقات الحميدة بين اليهود والمسلمين حتى قبل مجيء النبي محمد (ص.) وحتى ايامنا هذه، مشيرا الى ان جذور الحروب بين الطرفين تعود الى المتطرفين.”

وأضافت قائلة: “ولا شك ان الرسالة التي يحملها تفسير الكاتب زيدان بضرورة نبذ ثقافة الكراهية بين الطرفين، هي رسالة مهمة في نظرنا وأن التعاون بين اليهود والمسلمين من شأنه ان يعود بالفائدة على المصريين والإسرائيليين على حد سواء، خدمة لأبناء الجيل الصاعد لدى الشعبين”.

وكان زيدان قال في تصريحات عبر برنامج “كل يوم”، مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية “أون”، إن المسجد الموجود في القدس، ليس المسجد الأقصى، وأن القدس ليست مكانا مقدسا.