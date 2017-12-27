في إشارة قوية لاحتمالية تعرض الكويت لما تعرضت له قطر من حصار من قبل (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، تساءل النائب في البرلمان الكويتي حمدان العازمي عن ماذا أعدت الحكومة الكويتية من استعدادات لمواجهة أي أخطار يمكن أن تحدث في ظل الاوضاع غير المستقرة حولنا ؟.

وأضاف في جلسة مجلس الأمة التي عقدت، الاثنين، “اليس من الممكن ان يطال الحصار الكويت كما حصل مع قطر ؟..اقول للحكومة استعدوا وتعلموا واستفيدوا من الازمة الخليجية قبل فوات الاوان وقبل ان يقع الفاس بالراس …اتوقع حصار الكويت كما حصل لقطر”.

وقال “ماذا أعدت الحكومة ؟..لاشي مواني متهالكة علي طمام المرحوم مثل ما يقولون واسطول طيران لا تملك منه شيئا انتبهوا قبل فوات الاوان” .