شن ناشطون بتويتر هجوما عنيفا على وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش، بعد إدعائه أن نظام الإمارات يدعو للحمة العربية والتكاتف ولم شمل الخليج.

ودعا “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، إلى اتحاد العرب وتعاضدهم لمواجهة ما وصفه بالتمدد “الإيراني” والنفوذ التركي بالمنطقة.

ودون ما نصه “لنظام العربي في مأزق والحل في التعاضد و التكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول، والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة.”

وزعم “في التنافس الجيوستراتيجي الجاري في المنطقة الحاجة أكثر إلحاحا لتعزيز المحوّر العربي وعموديه الرياض والقاهرة، التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده عربي.”

وحاول الوزير الإماراتي الإساءة لتركيا عبر تغريداته المبطنة قائلا:”هناك عدة محاور إقليمية تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، والرّد العربي مطلوب وعبر تكاتف وتعاون وتنسيق يدرك أبعاد ما يجري.”

There is no Tehran or Ankara. There is an alliance of Islam. If Arabs are not Muslims, they can stay out.

ليس هناك طهران أو أنقرة. هناك تحالف للإسلام. إذا كان العرب ليسوا مسلمين، يمكنهم البقاء خارج.

— ugur tutar 🇹🇷 (@ugurtutar) December 27, 2017