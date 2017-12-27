شن ناشطون بتويتر هجوما عنيفا على وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش، بعد إدعائه أن نظام الإمارات يدعو للحمة العربية والتكاتف ولم شمل الخليج.

ودعا “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، إلى اتحاد العرب وتعاضدهم لمواجهة ما وصفه بالتمدد “الإيراني” والنفوذ التركي بالمنطقة.

ودون ما نصه “لنظام العربي في مأزق والحل في التعاضد و التكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول، والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة.”

النظام العربي في مأزق والحل في التعاضد و التكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول، والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 27, 2017

وزعم “في التنافس الجيوستراتيجي الجاري في المنطقة الحاجة أكثر إلحاحا لتعزيز المحوّر العربي وعموديه الرياض والقاهرة، التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده عربي.”

في التنافس الجيوستراتيجي الجاري في المنطقة الحاجة أكثر إلحاحا لتعزيز المحوّر العربي وعموديه الرياض والقاهرة، التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده عربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 27, 2017

وحاول الوزير الإماراتي الإساءة لتركيا عبر تغريداته المبطنة قائلا:”هناك عدة محاور إقليمية تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، والرّد العربي مطلوب وعبر تكاتف وتعاون وتنسيق يدرك أبعاد ما يجري.”

هناك عدة محاور إقليمية تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، والرّد العربي مطلوب وعبر تكاتف وتعاون وتنسيق يدرك أبعاد ما يجري. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 27, 2017

وهل التعاضد بالعبث باليمن واستعداء تونس ومحاصرة قطر والتهجم على دول الخليج…!!؟ — QATARSHIELD (@Q6R_UP) December 27, 2017

There is no Tehran or Ankara. There is an alliance of Islam. If Arabs are not Muslims, they can stay out.

ليس هناك طهران أو أنقرة. هناك تحالف للإسلام. إذا كان العرب ليسوا مسلمين، يمكنهم البقاء خارج. — ugur tutar 🇹🇷 (@ugurtutar) December 27, 2017

دكتور قرقاش

من وضع العرب في هذا المأزق

اليس انتم من يقصف الشعب اليمني

اليس انتم من يمول ويجهز الارهابيين في العراق وسوريا وليبيا ومصر

احتمت البلدان العربية بانفرة وطهران من بطشكم وارهابكم وانقيادكم للكيان الصهيوني كفوا ايديكم عن تدمير العرب لتكون العواصم العربية حرة غير منقادة — Shaheed J. (@Sameer99905243) December 27, 2017

لن يكن هناك تعاضد مامدت أنت وأسيادك ومن هم على شاكلتكم يدعون له ويتصدرون المشهد — Mneera (@Thaarba) December 27, 2017

تقول عواصمه مجتمعةً …. والله انتم من مزّق مجتمعات تلك العواصم وأقصيتم وخنقتم القريب قبل البعيد. — ابن العربي (@ibnularabie) December 27, 2017

وشن النشطاء هجوما عنيفا على وزير محمد بن زايد والنظام الإماراتي، الذي أسس قواعد (الفرقة والتشرذم) بين العرب.. بحسب وصفهم

فرقتو العالم العربي ومزقته وجاي تقول هذا الكلام كفايه الضحك على العقول👋🏼 — A.A.A.AlThani (@AAA_Althanii) December 27, 2017

بعد طرد #تونس لطائراتكم وهجومها عليكم ومهاجمة #قطر واتهامها بأبشع الصفات وتحريض الدول على #السودان و الطعن بـ #تركيا جئتم لتبحثوا عن التعاون بين الدول العربية وتطالبون بوحدتها وتلاحمها

أنتم أحد أسباب فرقة الدول العربية وتنازعها ياقرقاش❕ — نواف ناصر (@Nawaf_n_n_s) December 27, 2017

حاربتوا الإسلاميين بكل صنوفهم وهم يشكلون غالبية الأمة والآن تبحثون عن المخرج والدليل تقربكم من حزب الإصلاح في اليمن وجلوسكم مع زعيم الميليشات في العراق مقتدى الصدر وقريباً سنرى جلوسكم مع بشار الأسد — عبدالعزيز آل ثاني (@1aaalthani) December 27, 2017

@Dralnoaimi #@ali11iraq

الم تكن نواياكم السيئه والغدر الاماراتي بالشعوب والدول اسبابا للتفرقه ؟ — المتـــــــألق 🇶🇦 (@BoMuhannd) December 27, 2017

وأكد آخرون على أن الإمارات هي مصدر الشر في المنطقة ومنبع الفتن والوقيعة بين الشعوب العربية، وأنها تنفذ مخططات صهيونية لتفتيت المنطقة لصالح إسرائيل.