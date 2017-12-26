كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” كواليس اعتقال ومقتل مدير مكتب الامير تركي بن عبد الله اللواء علي بن عبد الله القحطاني.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات عبر حسابه بتويتر رصدتها “وطن”:” اعتقل اللواء القحطاني في الريتز مطلع نوفمبر، وقد خضع لجلسات تحقيق وتعذيب طويلة، ومما أكده مصدري أن سبب تعذيبه كانت مكالمات بينه وبين تركي وعبدالعزيز أبناء عبدالله، وكان المحققون مصرين على سحب اعترافات ومعلومات عن هذه المكالمات (حتى الآن لم يتسن معرفة ما جاء في هذه المكالمات(“.

اعتقل اللواء القحطاني في الريتز مطلع نوفمبر، وقد خضع لجلسات تحقيق وتعذيب طويلة، ومما أكده مصدري أن سبب تعذيبه كانت مكالمات بينه وبين تركي وعبدالعزيز أبناء عبدالله، وكان المحققون مصرين على سحب اعترافات ومعلومات عن هذه المكالمات (حتى الآن لم يتسن معرفة ما جاء في هذه المكالمات) — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 25, 2017

واضاف في تغريدة أخرى:” رأى النقيب تركي (ابن اللواء المقتول) جثمان والده لكنه لم يستطع التعرف عليه من شدة التعذيب الذي لحق به، كأنه قد قتل في سجون الأسد أو السيسي .. أثار تعذيب وحشي لحقت بالجثمان ثم وفاة جرّاء صعق كهربائي ألحق أضراراً واضحة في الجلد وأعضاء الجسم”.

رأى النقيب تركي (ابن اللواء المقتول) جثمان والده لكنه لم يستطع التعرف عليه من شدة التعذيب الذي لحق به، كأنه قد قتل في سجون الأسد أو السيسي .. أثار تعذيب وحشي لحقت بالجثمان ثم وفاة جرّاء صعق كهربائي ألحق أضراراً واضحة في الجلد وأعضاء الجسم — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 25, 2017

وأكد “العهد الجديد” أن ” أبناء اللواء المقتول مفجوعون بالخبر خصوصا ابنه الأقرب إليه النقيب تركي (المقاتل في الحد الجنوبي) حيث يظهر عليه التأثر الكبير وخلال العزاء كان يغيب ساعات ثم يعود للمجلس، جدير بالذكر أنه لم يصدر أي تعزية رسمية من أي أمير أو مسؤول كبير أو حتى حضورهم لمجلس العزاء عدا حضور مشعل”.

أبناء اللواء المقتول مفجوعون بالخبر خصوصا ابنه الأقرب إليه النقيب تركي (المقاتل في الحد الجنوبي) حيث يظهر عليه التأثر الكبير وخلال العزاء كان يغيب ساعات ثم يعود للمجلس، جدير بالذكر أنه لم يصدر أي تعزية رسمية من أي أمير أو مسؤول كبير أو حتى حضورهم لمجلس العزاء عدا حضور مشعل. — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 25, 2017

وكان مصدر سعودي مطلع قد كشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل اللواء علي بن عبد الله القحطاني مدير المكتب الخاص بالأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض السابق جراء التعذيب الذي تعرض له.

ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن المصدر السعودي-حسب قولها- أن اللواء القحطاني الذي عمل بالحرس الملكي قد خضع لعمليات تعذيب جسدي ونفسي منذ اعتقاله في الرابع من شهر نوفمبر الماضي على خلفية حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطات السعودية لعدد من الأمراء ورجال الأعمال بدعوى مكافحة الفساد.