#الملك_حمد #حمد_بن_عيسى #ال_خليفه #بني_وايل #المنامه #الرفاع #الخليج_العربي #محمد_بن_راشد

A post shared by الملك حمد بن عيسى آل خليفة (@king_hamad77) on Dec 22, 2017 at 2:49pm PST