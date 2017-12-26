ألقت شرطة حيدر أباد القبض على الممثلة الهندية ​ريشا ساكسينا​ (24 عاماً) بعد ضبطها في أحد الفنادق بتهمة ممارسة الدعارة.

وكانت الشرطة قامت فجر الأحد الماضي بمداهمة فندقين من فئة الـ5 نجوم لإشتباههم بـ”دعارة” على المستوى الرفيع تقام في أحدهما، فوجدت ساكسينا في فندق “تاج ديكان” ومعها عدد من الفنانات ومجموعة من النساء من خارج الوسط الفني والتي تم حجزها عن طريق أحد القوادين لجذب العملاء الأثرياء، بحسب الصحافة الهندية.

ولا تعتبر الممثلة من ممثلات الصف الأول، فأدوارها بسيطة ومشاركاتها محدودة، إلا انها أصبحت الأشهر واحتلت صفحات الصحف بعد هذه “الفضيحة”، التي لم تكشف تفاصيلها حتى الآن.