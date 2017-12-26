في صفعة قوية جديدة من نوعها لدول الحصار، أحرج رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ الكويتي أحمد الفهد مذيع قناة أبو ظبي الرياضية، عندما سأله عن المنتخب الذي سيشجعه بعد هزيمة الكويت، فكانت الإجابة “قطر” ما تسبب بصدمة وإحراج كبير للمذيع الإماراتي.

وبحسب المقطع المتداول من قبل النشطاء على نطاق واسع، رد “الفهد” على سؤال المذيع بشأن توقعاته للبطولة بعد خروج المنتخب الكويتي بقوله:”على كل حال المجموعة الثانية ما في شك أن قطر ستصعد”.

وأكما ممازحا المذيع الإماراتي الذي صدم من الإجابة: ” لا تقصونها”، في إشارة إلى أنه ربما تقوم القناة التابعة للإمارات بحذف إشادة “الفهد” بقطر التي تكن لها أبو ظبي عداء واسع.

الشيخ احمد الفهد في قناة ابوظبي يقول:

في المجموعه الثانيه ارشح اخواني القطريين ويقول لهم لاتقصونها ✂️😂 pic.twitter.com/OasKFVvwai — حسين آل إسحاق 🇶🇦 (@hialishaq) December 25, 2017

حقق المنتخب العماني بالأمس فوزاً صعباً على نظيره الكويتي 1-0، في استاد جابر الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس الخليج “خليجي 23″، والتي تقام في #الكويت حتى 5 كانون الثاني المقبل.

وكانت السعودية تعادلت مع الامارات سلباً في المجموعة ذاتها.

وتصدرت #السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام #الإمارات، بينما حصدت عُمان أول 3 نقاط لها، وخرجت الكويت، العائدة من إيقاف دولي لأكثر من عامين، من دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي بتلقيها الخسارة الثانية.

وكانت الكويت خسرت أمام السعودية 1-2، وعمان أمام الإمارات 0-1 في الجولة الأولى.

وفي الجولة الأخيرة لهذه المجموعة، بعد غد الخميس، تلتقي السعودية مع عمان والإمارات مع الكويت.