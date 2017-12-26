نشر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية عبد الله العذبة، مقطع فيديو للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يؤكد فيه موقف الأردن الثابت تجاه قضية القدس، مشددا على أن الأردن يرفض ربط موقف بلاده بقضية المساعدات، مشددا على ان عمّان لن تقبل أي مس بالقدس حتى لو بـ 100 مليار دولار.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن، فقد صرح العاهل الأردني خلال اجتماعه مع قيادات سياسية في المملكة: ” موقفنا قوي جدا، ونعرف كل صغيرة وكبيرة عن المباحثات التي تدور حول مستقبل #فلسطين_المحتلة، وأستغرب ربط موضوع المساعدات مع بلدنا بهذا الأمر”.

وأضاف” بيجي واحد بقلك 100 مليار دولار للأردن، على حساب الأردن.. مع السلامة ما بنقبل ولا فلس”.

العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين الهاشمي: موقفنا قوي جدا، ونعرف كل صغيرة وكبيرة عن المباحثات التي تدور حول مستقبل #فلسطين_المحتلة، وأستغرب ربط موضوع المساعدات مع بلدنا بهذا الأمر.

تصريح الملك الهاشمي سيغضب #إمارة_أبوظبي وتوابعها بالمنطقة.#الأردن #القدس_عاصمة_فلسطين_الابدية pic.twitter.com/fh3M1Vkqxs — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) December 25, 2017

وكانت تقارير غربية كشفت في وقت سابق أن السعودية والإماارت قد مارستا ضغوطا شديدة على العاهل الأردني؛ لإثنائه عن حضور القمة الإسلامية حول القدس التي عقدت بإسطنبول التركية مؤخرا، ودعت دول العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وتحاول السعودية نزع الوصاية الأردنية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية في القدس، وأن يسند الأمر إليها بموجب ترتيبات مع الإدارة الأمريكية.