نشر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية عبد الله العذبة، مقطع فيديو للعاهل الأردني ، يؤكد فيه موقف الثابت تجاه قضية ، مشددا على أن يرفض ربط موقف بلاده بقضية المساعدات، مشددا على ان عمّان لن تقبل أي مس بالقدس حتى لو بـ 100 مليار دولار.

 

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن، فقد صرح خلال اجتماعه مع قيادات سياسية في المملكة: ” موقفنا قوي جدا، ونعرف كل صغيرة وكبيرة عن المباحثات التي تدور حول مستقبل #_المحتلة، وأستغرب ربط موضوع المساعدات مع بلدنا بهذا الأمر”.

 

وأضاف” بيجي واحد بقلك 100 مليار دولار للأردن، على حساب الأردن.. مع السلامة ما بنقبل ولا فلس”.

 

وكانت تقارير غربية كشفت في وقت سابق أن والإماارت قد مارستا ضغوطا شديدة على العاهل الأردني؛ لإثنائه عن حضور القمة الإسلامية حول القدس التي عقدت بإسطنبول التركية مؤخرا، ودعت دول العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

 

وتحاول السعودية نزع الوصاية الأردنية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية في القدس، وأن يسند الأمر إليها بموجب ترتيبات مع الإدارة الأمريكية.