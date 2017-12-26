شن الشيخ القطري ورئيس مجلس إدارة نادي الريان، سعود بن خالد آل ثاني هجوما عنيفا على رئيس هيئة الرياضة والمستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، واصفا إياه بعديم الأخلاق، وذلك على إثر تطاوله الاخير على قطر خلال افتتاح بطولة الملك سلمان للشطرنج.

وقال “آل ثاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وجوده في هذا المكان ظلم للرياضة والرياضيين لا ” خلفية ” رياضية ولا عقلية رياضية ولا اخلاق رياضية ولا تاريخ رياضي … مكانه الصحيح ” اما وزير خارجية السعودية ولا عامل مجاري بالريان “.

وجوده في هذا المكان ظلم للرياضة والرياضيين لا " خلفية " رياضية ولا عقلية رياضية ولا اخلاق رياضية ولا تاريخ رياضي … مكانه الصحيح " اما وزير خارجية السعودية ولا عامل مجاري بالريان " — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) December 26, 2017

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، قد افتتح مساء الاثنين، بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج في مركز ابسك للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للشطرنج.

وقال “آل الشيخ” مهاجما قطر التي أصبح لا يستطيع ان يترك مناسبة إلا وهاجمها على الرغم من انها “صغيرة جدا جدا جدا” حسب ادعاءاتهم: “دويلة في المنطقة حاولت وبطريقة بائسة تعكير صفو البطولة، فحينما عدنا للأوراق الرسمية كنا قد اعتدنا على أن تكون الأسماء المشاركة من أسر محترمة كالمري والكواري والكبيسي وغيرها، إلا أن الاسم الذي وصلنا كان اسماً آسيوياً، ورغم ذلك تم منحهم تأشيرات الدخول، وسمح لعلمهم أن يرفع”.

وزعم أن هدف الهيئة العامة للرياضة الرئيسي هو تنمية الرياضة في البلاد، وعدم الالتفات إلى المنغصات التي تقوم بها هذه “الدويلة” أو “النظام البائس فيها”.

وفي محاولة للتقليل من قطر، قال “آل الشيخ” إنه وجه وكيل الهيئة العامة للرياضة عبد الإله الدلاك بأن تكون العلاقة الرياضية بين السعودية وقطر عبر نادٍ صحي في حي السويدي بالرياض “فتنس تايم”، وأنه “سيكون المسؤول في التعامل معهم هو مدير فرع هذا الحي كون هذا يناسب حجمها”، بحسب قوله.