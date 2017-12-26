كشف حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر، والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، عن تفاصيل تقرير سري أصدرته سفارة الإمارات بتونس، بشان الأزمة الكبيرة التي أثارها القرار الإماراتي الأخير “منع التونسيات من السفر على متن الطيران الإماراتي”.

وقال حساب “بدون ظل” الذي تحظى تسريباته السياسية بمتابعة واسعة جدا بين النشطاء، في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”تقرير سري من سفارتنا في تونس اصبحت صورة دولتنا وصورة المواطن الاماراتي في تونس سيئة للغاية”

وتابع “وكان بامكاننا أن نتعامل مع الحكومة التونسية بشكل افضل” وفق لتص التغريدة.

تقرير سري من سفارتنا في تونس اصبحت

صورة دولتنا وصورة المواطن الاماراتي في

تونس سيئه للغايه وكان بامكاننا ان نتعامل

مع الحكومه التونسيه بشكل افضل — بدون ظل (@without__shadow) December 25, 2017

وكانت تغريدة للضابط الإماراتي نشرها قبل الأزمة بين الإمارات وتونس بيوم واحد قد أثارت جدلا واسعا.

وذكر فيها ما نصه بحسب ما رصدته (وطن):”علمت بأن الشقيقه قطر ستصفعنا قريبا في تونس وستسبب لنا حرج كبير”

علمت بأن الشقيقه قطر ستصفعنا قريبا في تونس وستسبب لنا حرج كبير — بدون ظل (@without__shadow) December 23, 2017

وأثارت التغريدة استغراب النشطاء، خاصة بعد حدوث أزمة بالفعل بين الإمارات وتونس، كما أبدوا تعجبهم من ذكر الضابط لإسم قطر.

هذه تغريدة بدون ظل التي أشار الى صفعة تونس للامارات — مسفر سعد الكعبي (@mesferalkaabi) December 24, 2017

ممتاز 👍 — Youssef Hussein (@youssefhus) December 24, 2017

وكانت وزارة النقل التونسية أعلنت مساء الأحد تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس.

وجاء ذلك ردا على منع الشركة النساء التونسيات من السفر عبر طائراتها إلى الإمارات الجمعة الماضي من دون توضيح الأسباب.

وقالت الوزارة إنه لن يسمح لطيران الإمارات بتسيير رحلاتها من وإلى تونس قبل إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن الإماراتيين اتصلوا به وقدموا اعتذاراتهم عن منع النساء التونسيات من السفر إلى الإمارات أو عبر طائراتها، ولكنه شدد على أن بلاده تريد اعتذارا علنيا.

واعتبرت الحكومة التونسية الاعتذار شرطا لتراجعها عن قرار أصدرته بمنع طيران الإمارات من تسيير رحلاتها من وإلى تونس، في مؤشّر على تصاعد الأزمة بين الجانبين.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس الباجي قائد السبسي التقى اليوم بوزير خارجيته وشدد على أن قرار تعليق رحلات الشركة الإماراتية سيظل قائما إلى حين مراجعة قرارها الأخير بشأن التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الجاري العمل بها.