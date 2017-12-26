وصف الكاتب السعودي الليبرالي تركي الحمد (صاحب التصريحات المثيرة للجدل دائما)، تغيير الفتاوى الدينية من قبل مشايخ البلاط حسب أهواء “ابن سلمان” بأنه انفتاح وتحرر، وذلك على خلفية استضافة المملكة لبطولة عالمية خاصة بـ الشطرنج الذي كان من المحرمات قديما في المملكة بحسب فتاوى نفس المشايخ الذين أحلوه الآن لأن ولي العهد أراد ذلك.

ووفقا لما رصدته (وطن) دون “الحمد” في تغريدة له عبر نافذته الرسمية بموقع التواصل “تويتر” ما نصه:”سبحان مغير الأحوال..قبل فترة ليست بعيدة، كان الشطرنج من المحرمات واليوم مسابقة دولية للعبة تحتضنها المملكة”

وقال مفتخرا بتغيير الفتاوى الشرعية حسب ما وافق هواه وآرائه الشاذة المثيرة للجدل: “إنه التغيير الذي لا يقف في طريقه احد، والانفتاح الذي هو جوهر حيوية المجتمعات..” وفقا لما ورد بنص التغريدة.

سبحان مغير الأحوال..قبل فترة ليست بعيدة، كان الشطرنج من المحرمات واليوم مسابقة دولية للعبة تحتضنها المملكة..إنه التغيير الذي لا يقف في طريقه احد، والانفتاح الذي هو جوهر حيوية المجتمعات.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) December 26, 2017

وانطلقت اليوم الثلاثاء بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، في الرياض بمشاركة عدد من نجوم اللعبة، يتقدمهم ماغنوس كارلسن المصنف الأول عالمياً.

وكان مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والبحوث والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ (أكبر هيئة وسلطة دينية بالمملكة)، قد أفتى في يناير 2016 بحرمة لعبة “الشطرنج”، مؤكداً أنها داخلة ضمن الميسر الذي حرمه الله تعالى في القرآن الكريم.

وقال المفتي رداً على سؤال متصل ببرنامج “مع سماحة المفتي”، على قناة “المجد” حينها، إن لعبة “الشطرنج” مضيعة للوقت ومنفقة للمال وسبب للعداوة والبغضاء بين الناس، وهي بلاء وقضاء وقت في غير محله.

وحينها تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فتوى المفتي، وتباينت التعليقات حولها، عبر هاشتاق تم تدشينه بعنوان #مفتي_المملكه_يحرم_لعبه_الشطرنج

وأثير جدل واسع في الأيام الماضية بشأن مشاركة لاعبين إسرائيليين ببطولة الشطرنج التي تقام الآن بالمملكة.

ولكن الاتحاد الدولي للشطرنج، أعلن الأحد الماضي أن السعودية رفضت منح سبعة منافسين إسرائيليين تأشيرات دخول للمشاركة في بطولة الشطرنج المقامة على أراضيها.

وعلى خلفية ذلك قال إسرائيل غيلفر نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، إن السعودية رفضت منح تأشيرات دخول لسبعة منافسين إسرائيليين من أجل المشاركة في بطولة للشطرنج تستضيفها المملكة الخليجية على مدار ستة أيام بداية من الثلاثاء المقبل.

وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج إن السعودية “لم تصدر ولن تصدر تأشيرات دخول للمنافسين الإسرائيليين”. وأضاف نائب رئيس الاتحاد إن البطولة ستقام كما هو مخطط لها.