قالت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، إنه تم ضبط أربعة أشخاص بتهمة نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يسيء لولي العهد.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن “المتهمين أعدوا وبثوا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لمقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح”، مشيرة إلى أن المتهمين “يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات هامة في الدولة”.

وأضافت الوزارة أن جهاز أمن الدولة الداخلي يبحث عن شخص خامس هارب متهم في نفس القضية، مؤكدة أن السلطات أحالت المتهمين إلى النيابة العامة بعد إقرارهم بارتكابهم الواقعة وتحديد دور كل منهم.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تسجيل فيديو يظهر فيه ولي العهد وهو يشير بيديه لمجموعة من الشخصيات العامة خلال افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم ساعيًا فيما يبدو لتوجيههم بمن يجب أن يصافح الأمير أولًا.