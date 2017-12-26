أشاد الأكاديمي العماني والعميد السابق بجامعة السلطان قابوس، الدكتور حيدر اللواتي بردود الفعل التونسية الحكومية وكذلك “الهبة” الشعبية للتونسيين ضد عجرفة النظام الإماراتي ومنعه نساء تونس من السفر على متن طائرات الإمارات في قرار مفاجئ، الأحد الماضي.

وقال “اللواتي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مشيدا بالشعب التونسي وردوده القوية على حكومة الإمارات:”تونس تعطي درس عظيم قلما نسمع عنه في #بلاد_العرب: عندما تصبح المواطنة مقدسة وحق المواطن فيه وجوديا ومقدسا يصبح الوطن مهيبا والمواطن عزيزا لن يجرأ احد على اهانته لا في الخارج ولا في الداخل!”

تونس تعطي درس عظيم قلما نسمع عنه في #بلاد_العرب: عندما تصبح المواطنة مقدسة وحق المواطن فيه وجوديا ومقدسا يصبح الوطن مهيبا والمواطن عزيزا لن يجرأ احد على اهانته لا في الخارج ولا في الداخل! — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) December 26, 2017

وواصل عدد من الكتاب والشخصيات الإماراتية البارزة هجومها على تونس ووصف شعبها بأوصاف نابية ناهيك عن اتهام مواطنيها بـ”الإرهاب”.

صحيفة “وطن” تابعت عن كثب ما كتبته شخصيات إماراتية بارزة ولاحظت استخدام المغرّدين الإماراتيين لعبارات متشابهة في هجومهم على تونس ما يؤكد أن الأمر منظّم وتحت إشراف مباشر من اللجان الإلكترونية الإماراتية.

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قد أكد مساء الاثنين استمرار تعليق رحلات شركة طيران الإمارات إلى تونس لحين مراجعة إجراءات سفر التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن قائد السبسي شدد خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي “على ضرورة صون كرامة كل المواطنين… مؤكدا حرصه على عدم المس بحقوق المرأة التونسية مهما كانت الدواعي والمبررات”.

وأضاف البيان أن الرئيس التونسي “أوصى بالعمل على تجاوز هذه الإشكالات في أقرب الأوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي، مؤكدا على أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظل قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الجاري بها العمل”.