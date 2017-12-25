لقي ملاح جوي مصرعه وأصيب طياران إثر تعرض مروحية تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني لحادث ارتطام بالأرض في ولاية المصنعة شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع قوله: “إن إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني من نوع (أن أتش 90) تعرضت لحادث ارتطام بالأرض، أثناء قيامها بمهمة تدريبية اعتيادية مساء اليوم في قاعدة المصنعة الجوية”.

وبين المصدر أن الحادث “أسفر عن وفاة الملاح وتعرض طيارَي المروحية لإصابات طفيفة”.

وقال سلاح الجو السلطاني العماني، بأنه ينعى الملاح العريف هلال بن طالب بن محمد الهاشمي.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل عن الحادث وأسبابه.