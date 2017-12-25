رصد مغردون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” تغريدة لمركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية تعود ليوم الثاني عشر من الشهر الجاري، تعود لأدبيات جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها المملكة العربية السعودية جماعة إرهابية.

وقال المركز في تغريدته: “يتميز الخطاب الإسلامي بعالميته كما هي عالمية رسالته، متنوعاً في أدواته بحسب تنوع المخاطَب كما هي طليعة مؤهلات العالم والداعية في إطار معاني الحكمة والموعظة الحسنة التي تعتمد التبصرة والتوعية الرشيدة، كل هذا مع وحدة محتوى الخطاب حيث ثوابت الدين الحق التي لا تختلف”.

يتميز الخطاب الإسلامي بعالميته كما هي عالمية رسالته، متنوعاً في أدواته بحسب تنوع المخاطَب كما هي طليعة مؤهلات العالم والداعية في إطار معاني الحكمة والموعظة الحسنة التي تعتمد التبصرة والتوعية الرشيدة، كل هذا مع وحدة محتوى الخطاب حيث ثوابت الدين الحق التي لاتختلف. — مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) December 12, 2017

من جانبه علق الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي على التغريدة قائلا: “كأن هذه الجملة الرائعة مرت علي وانا اقرأ في الظلال او الرقائق 🙂 مهما شرّقت وغربت فان هذه الدعوة قدرك، ولن تجد غيرها حجة بالغة تفكك به التطرّف والغُلو” .

كأن هذه الجملة الرائعة مرت علي وانا اقرأ في الظلال او الرقائق (:

مهما شرّقت وغربت فان هذه الدعوة قدرك، ولن تجد غيرها حجة بالغة تفكك به التطرّف والغُلو . https://t.co/jO3r46efa5 — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) December 24, 2017

أما المغرد السعودي الشهير وصاحب حساب “معالي الربراري”، فقد علق على التغريدة نفسها، قائلاً: “أتمنى ألّا يقوم مركز الحرب الفكرية بحذف هذه التغريدة الجميلة جداً.. جدير بالذكر أن هذه التغريدة (مقتبسة) من كتب وأدبيات فكر الإخوان”.

أتمنى ألّا يقوم مركز الحرب الفكرية بحذف هذه التغريدة الجميلة جداً، جدير بالذكر أن هذه التغريدة (مقتبسة) من كتب وأدبيات فكر الإخوان😊 pic.twitter.com/dJxugUZqVO — معالي الربراري (@Mrbrary) December 24, 2017

يشار إلى أن مركز الحرب الفكرية يتبع لوزارة الدفاع السعودية، ويقول إنه يختص بـ”مواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الدين الحق”، كما يؤكد أنه يقدم مبادرات فكرية للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وسبق أن شن حساب “الحرب الفكرية” هجوما عنيفا على جماعة الإخوان المسلمين، من خلال رصد العديد من الادبيات التابعة لهم وتوظيفها في إطار دعم الجماعة للإرهاب.