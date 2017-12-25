أصدرت وزارة الإعلام الكويتية قراراً بإيقاف طاقم عمل نقل فعاليات افتتاح كأس الخليج 23، من مخرجين ومصورين وتقنيين وإحالتهم إلى التحقيق لسببين، الأول بث مشهد محرج لولي العهد الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح والثاني تسريب مشهد من غرفة الكونترول لم يبث على الهواء من استاد جابر، يسيء إلى منصة كبار الشخصيات، وظهر فيه ولي العهد وهو يوبخ رئيس مجلس الامة واحد الوزراء لتخطيهم البروتوكول والسلام على الضيوف قبل أمير الكويت.
مافعله
خالد الروضان ( كارثه)
يقف بجانب مرزوق ويعرفه علي الضيوف ويترك سمو الامير وولي العهد
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مما أثار غضب ولي العهد الشيخ نواف الاحمد
— أحمد جدي العتيبي (@Ahmad_aLOtaibi) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
يشار إلى أن وزارة الإعلام الكويتية عقدت الأحد اجتماعا مع الوكلاء المساعدين من جهة، ومع المسؤولين في القناة الثالثة الرياضية من جهة أخرى، للوقوف على الأخطاء التي حصلت خلال نقل افتتاحية خليجي 23.
وكشفت مصادر أن موضوع تسريب المشهد من منصة كبار الشخصيات، سيجري التحقيق فيه في أكثر من منحى، للتأكد ما إذا كان تم تصوير المشهد من الشاشة عبر الهاتف، أو تسريبه عبر (لينك) مباشرة من أجهزة النقل، لافتاً إلى أن أجهزة المونتاج والإخراج الموجودة في وزارة الإعلام من الطراز الحديث، وهناك إمكانية لإرسال مقاطع بشكل مباشر عبر”لينك”.
2 تعليقات علي ““شاهد” نقل مقطع محرج لولي العهد الكويتي في افتتاح #خليجي_23 يتسبب في إيقاف طاقم النقل التلفزيوني للبطولة”
صراحة مسخرة ! العرب يريدون يعملون من أنفسهم ملوك المراسم والاتيكيت ! ويطلعوا في النهاية رعاع وهمج ويبين معدنهم الأصيل ! عرب النفط وعرب الفقر ! الوفرة والندرة ! طاقم كامل سيوقف عن العمل ويحال للتحقيق بسبب تصرف يحدث في كل العالم والتسريب شغل عالمي! يعني ولي العهد الكويتي ما قدر يتعامل بدبلوماسية اللي يتغنوا فيها كل يوم ! كذبوا على الشعب قالوا دبلوماسية ! سرقوا أموال عامة قالوا دبلوماسية ! طيب الاخطاء في البروتوكول تقع في كل مكان ! قبل أيام نجم كروي عالمي لم يستطيع التعرف على رئيس هيئة الرياضة السعودية ! ايش صار في الدنيا ؟ ولا شيء !ّ في الكويت أيضا في زيارة ملك السعودية هذا العام الحارس الشخصي للملك كاد أن يكسر يد أحد الفنانين السعوديين لأنه وضعها على كتف الملك لتصوير سيلفي وبحضور امير الكويت ! بينما كان يمكن الحديث مع الصحفي بطريقة محترمة ولائقة لإزالة يده من الملك وبدون وحشية واظهار بطولات على الفاضي! طيب في النهاية الضيوف سلموا على الأمير ! قبل ولا بعد السلام على الوزير ورئيس مجلس الأمة ايش اللي صار ! يبدو ان فكرة الوزير هي أن الأمير على ما يخلص السلام على الضيوف اللي أمامه يكون الواقفين سلموا على بعض الحضور – والله أعلم _ ولو كان ولي العهد مشى الأمور ببساطة لما صار اللي صار من توبيخ وغضب وتسريب وايقاف طاقم عمل ! لسارت الأمور عادية ولكن يبدو أن الشغل الشاغل لولي العهد الكويتي المراسم وليس الملفات العالقة من الميزانية والوضع الاقتصادي واختراقات إيران والبدون !
إضافة بسيطة من مشهد الفيديو الضيوف هم من بادروا بالسلام على المسؤولين الكويتيين قبل الأمير ! فهل يرفضون السلام على الضيوف ! هذه الحركة كان يفعلها مسؤول رياضي من مسقط وعمان وكانت مقززة ومقرفة ولا تمت بأية صلة للإنسانية ! ويتذكر الكثيرون المنظر المقرف عندما يمد أحد يده للسلام عليه فيوجهه للخروج من المنصة هذا المسؤول غادر منصبة في فضيحة اختلاس مالي وطرد إلى منزله بدون أية منصب شرفي!