نشر تلفزيون قطر الرسمي تقريرا كشف فيه استغلال دول الحصار لبطولة خليجي 23 في الكويت للقيام بأفعال صبيانية تؤكد عدم احترامها للبلد المضيف.

وأشار الفيديو إلى إنسحاب كلا من المنتخبين السعودي والإماراتي من المؤتمر الصحفي الذي سبق انطلاق البطولة بيوم واحد احتجاجا على وجود مايكروفون قناة “بي إن سبورتس” القطرية.

ولفت التقرير إلى تعمد قنوات دول الحصار إلى تسييس الرياضة، موضحا تعمد هذه القنوات لنقل المباراة التي جمعت المنتخب القطري بالمنتخب اليمني واكتفاء بعض هذه القنوات بالتحليلات من الخل الاستوديوهات في امور لا علاقة لها بالمباراة.

كما رصد التقرير، تعمد قناة “دبي” الرياضية على عرض جميع المنتخبات الخليجية المشاركة في البطولة، باستثناء علم قطر، على الرغم من أن المنتخب القطري هو احد المرشحين بقوة للفوز باللقب.

كما لفت التقرير إلى سطو قناة أبو ظبي على شعار البطولة، من خلال إزالتها اللون الاحمر “العنابي” الذي يرمز لعلم قطر.