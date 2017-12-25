فُجَعَ أهالي منطقة مساكن الرواد بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية شمال مصر، بحادثةِ وفاة عروسينن، صبيحة يوم زفافهما، حيث وجدا جثتين هامدتين.

وفي التفاصيل، ذهبت أسرة العروس “ندى” للمباركة وتقدم لهما وفق الأعراف المصرية كميات من الطعام بعد ساعات قليلة من زفافهما.

طرقت الأسرة باب الشقة ولم يستجب أحد، وظل الحال على ذلك لمدة نصف ساعة كاملة دون استجابة.وشعرت الأسرة بالقلق واستعانت بالجيران لفتح باب الشقة بالقوة، وفور دخولهما كانت المفاجأة الصادمة في انتظارهم، حيث عثروا على العروسين جثتين هامدتين في غرفة النوم، مع انتشار رائحة الغاز الطبيعي في كامل أرجاء الشقة، على الفور تم إغلاق مصدر تسرب الغاز وهو سخان المياه، وفتح النوافذ وإبلاغ الشرطة.

وتبين من تحريات جهاز المباحث، حدوث تسرب غاز داخل الشقة، ما أدى لاختناق العروسين “أحمد حلمي وندى” ووفاتهما حالاً.

وقررت النيابة التصريح بدفن الجثتين حيث شيعا لمثواهما الأخير في جنازة مهيبة امتدت لنحو 3 ساعات كاملة، وشارك فيها المئات من المواطنين.