نشرت الكاتبة القطرية المعروفة ابتسام آل سعد، مقطعا مصورا لمواطن سعودي وهو يبكي حال المملكة وما وصلت إليه في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسياسته التي غربت المجتمع وفرغته من هويته.
ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع من قبل النشطاء، مواطن سعودي يكاد يبكي من الحسرة والألم وهو يصور أحد الحفلات الغنائية الماجنة بوادي نمار في الرياض ويعلق قائلا: “الله أمسك عنا المطر وابتلانا بالغلاء بسبب هذه الأفعال ولا حول ولا قوة إلا بالله”.
سعودي غيور يكاد يبكي ألما من #التغريب الذي تمارسه سياسة محمد بن سلمان في بلاده.
حفل غنائي كبير في وادي نمار بالرياض يأتي تزامنا مع احتفالات السنة الجديدة.
مبروك يالعتيبة ماقلته عن #علمنة المملكة ونفاها السعوديون يتحقق كما خططتم له !#كفانا_تغريب هاشتاق دعا له هذا السعودي الشريف pic.twitter.com/rwCpIA5KIG
— ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) December 25, 2017
وتابع في صوت ملأه الحسرة والألم:”هذه مقابلتنا نحن أهل المملكة لله، يا أخي والله المفروض نستحي على أنفسنا الله شرفنا بأشرف بقعتين مكة والمدينة ونحن نفعل هذه المنكرات”
وطالب مصور المقطع النشطاء بنشر الفيديو على نطاق واسع لعله يصل لأحد المسؤولين الغيوريين.
وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية، أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.
ومن هذه المظاهر اعتقال علماء ودعاة المملكة المحسوبين على تيار الصحوة الذي هاجمه ولي العهد السعودي بشدة، وتقليم أظافر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية، لكنها باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.
ووعد “ابن سلمان” عبر رؤيته الجديدة للسعودية المعروفة برؤية 2030 مواطنيه بالتحرر والانفتاح، وهو ما ظهر جليا في قرارات السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب.
2 تعليقات علي ““شاهد” سعودي يكاد يبكي ألما وحسرة على ما وصلت له المملكة: ” الله أمسك عنا المطر وابتلانا بالغلاء بسبب هذه الأفعال””
فعلا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اخي من اهل الجزيرة للاسف الدب الداشر وال صهيون هم يخططون لدمار شامل للمنطقة ومعاهم قرصان الامارات ومعتوه مصر السيسي
تسير المهلكه السلوليه السلقانيه على طريق قطر والبحرين ودويله الخمارات
رقص مراقص سينما حفلات ثم بارات وخمارات ودور دعاره
وسيجد زنادقه بني سلول من يفسي لهم في الكنسيه النجديه بان ذلك حلالا
كما هو حال الكهنه في اكشاك الخليج !يسمون من يشرع الخمور والدعاره ولاه امر
وهم في الحقيق ولاه خمر وولاده دعاره.
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وهذه نمونه من بقايا حثاله الوهابيه
يحلل ويشرع لربه والههه ونبيه بن سلقان المكوس
https://www.youtube.com/watch?v=6gND3tHdSc8