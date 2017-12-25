تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالات هاتفية من أطفال عشية عيد الميلاد سألهم خلالها عن أكثر الأشياء التي يرغبون في الحصول عليها من بابا نويل وأفصح ترامب خلال الاتصال عن قائمة أمنياته.

وقال أحد الأطفال :”إنه يرغب في الحصول على مكعبات بلاستيكية”، وقال آخر:” إنه يتمنى خروج جدته من المستشفى”، أما بالنسبة لترامب فقال إنه يريد “السلام للبلاد”.

وقال ترامب لطفل يدعى ريان اتصل بقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية “نوراد” ليتعرف على خط سير بابا نويل: “إننا ننعم في رخاء – والآن نريد السلام”.

وعشية عيد الميلاد كل عام، تزعم “نوراد” أنها تقتفي أثر رحلة بابا نويل وزلاجته التي تجرها الرنة وهو تقليد بدأ في 1955 عندما أخطأ متجر في كتابة رقم هاتفه مما تسبب في استقبالها سيلاً من الاتصالات.

وقال ترامب الذي أجرى الاتصالات وبجواره زوجته ميلانيا لطفل من مسيسبي “أتنبأ بأن يعاملك بابا نويل بصورة جيدة. بصورة جيدة جدًا. بأفضل طريقة تعامل بها على الإطلاق”. ووجه ترامب الدعوة للطفل لزيارة المكتب البيضاوي.

وكان كاسبر من أرلينجتون بولاية فرجينيا الطفل الذي يشاركه ترامب الرأي وقال له ترامب “مكعبات بلاستيكية! هذا ما أحبه أنا أيضا دائمًا”.

وأضاف: “أتوقع أن يحضر إليك بابا نويل مكعبات بلاستيكية. كثيرة لدرجة أنك لن تصبح قادرًا على استخدامها جميعًا”.

وبالنسبة لريان فقال لترامب إنه يرغب في أن تعود جدته من المستشفى إلى المنزل، وقال ترامب له: “هذا عظيم. هذا أفضل من طلب بعض الدمى أو شيئ ما”.