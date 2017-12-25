أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة، خلال الحفل الذي أقامته الهيئة، الأحد، من أجل إطلاق مبادرة #ادعم_ناديك عن صور أيقونات أندية الدوري السعودي للمحترفين.

 

وقام آل الشيخ، بنشر صور أيقونات أندية الدوري السعودي للمحترفين، عبر حسابه الخاص بموقع التدوين المصغر “”.

 

وعلى طريقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في “صبح على بجنيه”، كشفت الهيئة العامة للرياضة وبالاتفاق مع أندية الدوري السعودي للمحترفين عن آليتين يتم من خلالها تفعيل مبادرة “ادعم ناديك”، بإرسال رسالة نصية باسم النادي إلى الرقم 505050 لدعم النادي بقيمة ريال واحد يومياً، حيث أبرم “آل الشيخ” عدة اتفاقيات مع شركات الاتصالات بالمملكة (STC – موبايلي – زين -Virgin ) لتفعيل هذه المبادرة، فيما كشفت الهيئة العامة للرياضة عن آلية أخرى تتمثل بالإيداع البنكي المباشر في الحسابات البنكية التي تم اعتمادها خصيصاً لكل نادٍ.

 

من جانبها، أقدمت وسائل الإعلام والبرامج الرياضية المقربة من “آل الشيخ” على نشر الأيقونات، مستخدمة خلفية لإستاد خليفة الدولي في .

 

 