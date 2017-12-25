أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ خلال الحفل الذي أقامته الهيئة، الأحد، من أجل إطلاق مبادرة #ادعم_ناديك عن صور أيقونات أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وقام آل الشيخ، بنشر صور أيقونات أندية الدوري السعودي للمحترفين، عبر حسابه الخاص بموقع التدوين المصغر “تويتر”.

وعلى طريقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في “صبح على مصر بجنيه”، كشفت الهيئة العامة للرياضة وبالاتفاق مع أندية الدوري السعودي للمحترفين عن آليتين يتم من خلالها تفعيل مبادرة “ادعم ناديك”، بإرسال رسالة نصية باسم النادي إلى الرقم 505050 لدعم النادي بقيمة ريال واحد يومياً، حيث أبرم “آل الشيخ” عدة اتفاقيات مع شركات الاتصالات بالمملكة (STC – موبايلي – زين -Virgin ) لتفعيل هذه المبادرة، فيما كشفت الهيئة العامة للرياضة عن آلية أخرى تتمثل بالإيداع البنكي المباشر في الحسابات البنكية التي تم اعتمادها خصيصاً لكل نادٍ.

505050 وأدعم ناديك … ونشوف الأكثر جماهرية وزخم 👍🏻 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 24, 2017

من جانبها، أقدمت وسائل الإعلام والبرامج الرياضية المقربة من “آل الشيخ” على نشر الأيقونات، مستخدمة خلفية لإستاد خليفة الدولي في قطر.

حالتكم يُرثى لها يا #تركي_وناسه ، متوترين ومتخبطين وإلى الأسوء دوم إن شاء الله ..https://t.co/sApGl76rB3

@Turki_alalshikh pic.twitter.com/kRED0mWzXE — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧