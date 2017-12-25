تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعيّ بشكلٍ واسع، مقطع فيديو يتضمن رقصا واختلاطا، نسبوه إلى عضو مجلس الشورى السعودي نورة الشعبان، ما أثار جدلاً واسعاً.

وعقّبت “الشعبان” على الفيديو المتداول، بنشر آيتين من القرآن الكريم للتعبير عن استيائها مما يتداول وينسب لها.

(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) — نوره الشعبان 🇸🇦 (@Noraalshaaban) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧

ولاحقاً قالت نورة الشعبان في لقاءٍ لها على شاشة MBC إنها صُعقت من الفيديو المتداول، مشيرة إلى أن اول شيء خطر في بالها هم عائلتها، لافتةً غلى انها تواصلت معهم وأوضحت لهم حقيقة الفيديو المتداول.

وقالت إنها تواصلت مع الجهات المختصة واخبرتهم بالفيديو المتداول.

واتهمت “الشعبان” من أسمتها بجهاتٍ تابعة لحكومات تتعمد الإساءة للسعودية.

نورة الشعبان: من يقف خلف الفيديو المتداول والمنسوب لي هي جهات تابعة لحكومات تتعمد الإساءة للمملكة .. وتفنّد موقفها في #معالي_المواطن@Noraalshaaban pic.twitter.com/qAfqjuh6qx — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

وقالت “الشعبان” إنّها ستقاضي كل من أساء لها.