تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعيّ بشكلٍ واسع، مقطع فيديو يتضمن رقصا واختلاطا، نسبوه إلى عضو  ، ما أثار جدلاً واسعاً.

 

وعقّبت “الشعبان” على الفيديو المتداول، بنشر آيتين من القرآن الكريم للتعبير عن استيائها مما يتداول وينسب لها.

ولاحقاً قالت نورة الشعبان في لقاءٍ لها على شاشة MBC إنها صُعقت من الفيديو المتداول، مشيرة إلى أن اول شيء خطر في بالها هم عائلتها، لافتةً غلى انها تواصلت معهم وأوضحت لهم حقيقة الفيديو المتداول.

 

وقالت إنها تواصلت مع الجهات المختصة واخبرتهم بالفيديو المتداول.

 

واتهمت “الشعبان” من أسمتها بجهاتٍ تابعة لحكومات تتعمد الإساءة للسعودية.

 

 

وقالت “الشعبان” إنّها ستقاضي كل من أساء لها.

 