تعليقا على إعلان رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني بالأمس، أنه سيقترح على البرلمان الإيطالي نقل بعض الجنود من قوات بلاده المتمركزة في العراق إلى النيجر، قال السياسي الجزائري المعروف محمد العربي زيتوت إن زمن حكم السفهاء جعل أوطاننا لعبة في أيد الغرب والشرق.

ودون “زيتوت” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”رئيس وزراء إيطاليا يقول انه سينقل قواته من العراق الى النيجر اذا وافق البرلمان الايطالي، حتى إيطاليا الآخذة في التضاؤل والغارقة في مشاكل لا حصر لها تتصرف في بلدان المسلمين على هواها”

وتابع مستنكرا “زمن حكم السفهاء جعل اوطاننا لعبة في أيد الغرب والشرق وشعوبنا بين مستعبد ومشرد ومقتول…”

رئيس وزراء إيطاليا يقول انه سينقل قواته من العراق الى النيجر اذا وافق البرلمان الايطالي حتى إيطاليا الآخذة في التضاؤل والغارقة في مشاكل لا حصر لها تتصرف في بلدان المسلمين على هواها زمن حكم السفهاء جعل اوطاننا لعبة في أيد الغرب والشرق

وشعوبنا بين مستعبد ومشرد ومقتول… — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) December 25, 2017

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أمس، الأحد، أنه سيقترح على البرلمان نقل بعض الجنود من قوات بلاده المتمركزة في العراق إلى النيجر، لمكافحة تهريب البشر والإرهاب.

وقال جنتيلوني إن «من الممكن الآن خفض الوجود العسكري الإيطالي في العراق البالغ 1400 جندي بعد الانتصارات على المتشددين، ونشر القوات بدلاً من ذلك في منطقة الساحل الصحراوي بغرب أفريقيا».

وأضاف على متن السفينة الإيطالية «إتنا»، التي تستخدم في العملية «صوفيا» لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط والتابعة للاتحاد الأوروبي: «علينا مواصلة العمل، وتركيز انتباهنا وطاقاتنا على خطر تهريب البشر والإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي».

وتابع رئيس الوزراء «بدءاً من هذا الموسم، سيتم نقل بعض قواتنا المنتشرة في العراق إلى النيجر خلال الشهور المقبلة، هذا هو الاقتراح الذي ستقدمه الحكومة إلى البرلمان». ولم يحدد عدد القوات التي قد يتم إرسالها إلى النيجر.

وذكرت صحيفة «الفاتو كوتيديانو» أن الوحدة ستتألف من 470 فرداً على الأقل، في إطار التزام قطع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.