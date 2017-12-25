كتب: شمس الدين النقاز “تونس – وطن” قال سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” إن الإجراء الذي اتخذته الإمارات بعدم السماح للتونسيات بالسفر عبر رحلاتها يؤكد السياسة العدائية لهذه الدولة ضدّ الثورة التونسي وضدّ الربيع العربي.

وأضاف بن عمر وهو محامي وبرلماني سابق في حديث لـ”وطن” أن هذا القرار يستهدف أبناء الشعب التونسي ولا يليق بشعبين ينتميان لأمّة واحدة وهو غباء من حكام الإمارات، وفق تعبيره.

ورأى السياسي التونسي أن السهم ارتدّ على الإمارات هذه المرّة حيث عبّر التونسيون عن غضبهم من تدخّلها في الشأن التونسي الداخلي كما عاد القرار الأخير بالضرر على سمعة الإمارات التي لا تحترم روابط الأخوة العربية.

بن عمر، وصف الموقف الرسمي التونسي بالتخبّط في بداياته مشيرا إلى أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية جاء متأخّرا لكنّه خطوة في اتّجاه وضع حكّام الإمارات في مكانهم الحقيقي.

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قد أكد مساء الاثنين استمرار تعليق رحلات شركة طيران الإمارات إلى تونس لحين مراجعة إجراءات سفر التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن قائد السبسي شدد خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي “على ضرورة صون كرامة كل المواطنين… مؤكدا حرصه على عدم المس بحقوق المرأة التونسية مهما كانت الدواعي والمبررات”.

وأضاف البيان أن الرئيس التونسي “أوصى بالعمل على تجاوز هذه الإشكالات في أقرب الأوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي، مؤكدا على أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظل قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الجاري بها العمل”.