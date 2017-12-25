شنّ الداعية التونسي الشيخ بشير بن حسن، هجوماً عنيفاً على دولة الإمارات، على إثر الأزمة التي افتعلتها بمنع النساء التونسيات من السفر عبر طيران الإمارات، بزعم أن هناك تونسيات أو نساء يحملن جوازات سفر تونسية ربما ينفذن “عمليات إرهابية” في الإمارات.

وطالب “بن حسن” بطرد السفير الاماراتي من تونس قائلاً في تدوينةٍ له عبر حسابه الرسميّ في “فيسبوك”: “بات طرد السفير الاماراتي مُلِحًّا حفاظا على السيادة الوطنية وهيبة دولتنا بل فرض تأشيرة على الاماراتيين لدخول تونس في غير خطوطهم!”.

ووجّه رسالةً شديدة اللهجة الى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قائلاً: “الى غلام الإمارات و رأس الفتنة والكذب و الفشل السياسي وعديم الاخلاق والله لن تربح وسنهدم كل مشروع للإمارات العبرية”.

وطالب الداعية التونسيّ بـ”قطع أذرعة الامارات ومن يمثلها بالوكالة في تونس وليبيا و اليمن ومصر”، معتبراً ذلك واجباً وطنياً ودينياً وإنسانياً حيث ان دمار تلك الدول اليوم بسببهم.بحسب قوله

وقال في تدوينةٍ أُخرى: “احذية النساء التونسيات اشرف واطهر من عُربان الامارات و غلمانهم حاشى الشرفاء والاحرار !”.

ورحبّ الداعية “بن حسن” بزيارة الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان إلى تونس في أي وقت قائلاً: “ايام نصر تجدّد الربيع التونسي : مظاهرات تساند القدس في كل البلاد ..انتصار ياسين العياري..تأديب الامارات ..مجيء اوردوغان”.

وأضاف: “مرحبا اهلا وسهلا بالسلطان اوردوغان في تونس ولا عزاء للامارات وغلمانها و جواريها ..موتوا بغيظكم !”.

وأكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن الإماراتيين اتصلوا به وقدموا اعتذاراتهم عن منع النساء التونسيات من السفر إلى الإمارات أو عبر طائراتها، ولكنه شدد على أن بلاده تريد اعتذارا علنيا.

واعتبرت الحكومة التونسية الاعتذار شرطا لتراجعها عن قرار أصدرته بمنع طيران الإمارات من تسيير رحلاتها من وإلى تونس، في مؤشّر على تصاعد الأزمة بين الجانبين.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس الباجي قائد السبسي التقى اليوم بوزير خارجيته وشدد على أن قرار تعليق رحلات الشركة الإماراتية سيظل قائما إلى حين مراجعة قرارها الأخير بشأن التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الجاري العمل بها.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة صون كرامة كل مواطنيه داخل وخارج البلاد، مؤكدا حرصه على عدم المس بحقوق المرأة التونسية مهما كانت الدواعي والمبررات.

وفي المقابل، أوصى بالعمل على تجاوز هذه الإشكالات في أقرب الأوقات “حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي”.

وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم رئاسة تونس إن الإمارات لديها معلومات بأن تونسيات أو نساء يحملن جوازات سفر تونسية ربما ينفذن “عمليات إرهابية” في الإمارات.

وكانت وزارة النقل التونسية أعلنت مساء الأحد تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس.

وجاء ذلك ردا على منع الشركة النساء التونسيات من السفر عبر طائراتها إلى الإمارات الجمعة الماضي من دون توضيح الأسباب.

وقالت الوزارة إنه لن يسمح لطيران الإمارات بتسيير رحلاتها من وإلى تونس قبل إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.