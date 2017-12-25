استمرار لتطاوله على ، سخر المغرد الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي من خسارة المنتخب الكويتي أما نظيره العماني خلال مباريات خليجي 23 بهدف مقابل لا شي وخروجه من البطولة.

 

وقال “المزروعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” أثناء المبارة: ” يارب تفوز عمان”.

وبعد انتهاء المباراة وخروج المنتخب الكويتي من البطولة، علق ساخرا: ” المنتخب الكويتي اشبه بـ بطل مسلسل تركي بس للاسف يموت في الحلقة الثانية من المسلسل”.

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “المزروعي” مستنكرين تطاوله وسخريته من المنتخب الكويتي، مستعجبين من ترك امثاله يغردون على “تويتر”.

وودعت الكويت صاحبة الضيافة منافسات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بعد الخسارة 1-صفر من عُمان مساء الاثنين.

 

وهزيمة الكويت امام سلطنة عمان هي الثانية على التوالي للكويت التي خسرت 2-1 من في افتتاح المجموعة الأولى لتتذيل الترتيب.

 

وجاء الهدف الوحيد للمباراة من ركلة جزاء نفذها أحمد مبارك (كانو) في الدقيقة 58 لتعوض عمان خسارتها بهدف من وتحصد أول ثلاث نقاط.

 

كانت السعودية تعادلت مع الإمارات من دون أهداف في وقت سابق اليوم ليتقاسما الصدارة برصيد أربع نقاط. وبذلك تأجل حسم بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي إلى الجولة الأخيرة.