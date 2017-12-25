استمرار لتطاوله على الكويت، سخر المغرد الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي من خسارة المنتخب الكويتي أما نظيره العماني خلال مباريات خليجي 23 بهدف مقابل لا شي وخروجه من البطولة.

وقال “المزروعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” أثناء المبارة: ” يارب تفوز عمان”.

#الكويت_عمان يارب تفوز عمان 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 25, 2017

وبعد انتهاء المباراة وخروج المنتخب الكويتي من البطولة، علق ساخرا: ” المنتخب الكويتي اشبه بـ بطل مسلسل تركي بس للاسف يموت في الحلقة الثانية من المسلسل”.

المنتخب الكويتي اشبه بـ بطل مسلسل تركي بس للاسف يموت في الحلقة الثانية من المسلسل 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 25, 2017

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “المزروعي” مستنكرين تطاوله وسخريته من المنتخب الكويتي، مستعجبين من ترك امثاله يغردون على “تويتر”.

عيب عليك تقول مثل هذا الكلام.

الواجب يوقفوك من تويتر — كُن بعيدًا (@II_I_Il) December 25, 2017

لابس وزارك ولا لأ ؟ — فهد الغنيم المطيري (@fahad_alghunaim) December 25, 2017

عيب هذه الانتقاصة من المنتخب الكويتي فتاريخه اكبر من هذه التفاهات ( انضج بطرحك ) حضروا لبطولة بـ ١٠ ايام فريق موقف سنتان ويعطي هذا الاداء والروح القتالية مدرجات امتلئت ب ٦٠ الف من الجماهير هذا بحد ذاته انجاز #شكراً_يالأزرق و #شكراً_ياكويت — Abo Farhan (@ems_1984) December 25, 2017

اولا شعب الكويت على راسنا اخوانا وحبايبنا هالكلام مايشرف اهل الامارات واقولك انا اماراتيه وبنت زايد مايشرفني اقرى هالكلام عن الكويت وغير الكويت اذا ممكن يا اخ حمد توقف السب والشتم والمصخره خلاص ضحكنا واستمتعنا بس قمت تزودها شوي انا اعطيك نصيحه يعني من اخت ما ترضى على اهل الكويت — Maryam Alshamsi (@MaryamA03978136) December 26, 2017

انت لو متربي ولا فيك ذرة من الرجوله ياامعه ماتتكلم عن ديره مستضيفتك حاليآ ولكن هذا حد تربيتك يازباله .. اما بخصوص المنتخب الكويتي تقعد تنبح لي 10 سنوات ماتوصل انجازاته ياالووقي . — مشعل المطيري (@JSiiio) December 26, 2017

قسم بالله انت خليت الخليج يكرهون الامارات — جاسر المطرفي (@Al3nzii68005608) December 25, 2017

وودعت الكويت صاحبة الضيافة منافسات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بعد الخسارة 1-صفر من عُمان مساء الاثنين.

وهزيمة الكويت امام سلطنة عمان هي الثانية على التوالي للكويت التي خسرت 2-1 من السعودية في افتتاح المجموعة الأولى لتتذيل الترتيب.

وجاء الهدف الوحيد للمباراة من ركلة جزاء نفذها أحمد مبارك (كانو) في الدقيقة 58 لتعوض عمان خسارتها بهدف من الإمارات وتحصد أول ثلاث نقاط.

كانت السعودية تعادلت مع الإمارات من دون أهداف في وقت سابق اليوم ليتقاسما الصدارة برصيد أربع نقاط. وبذلك تأجل حسم بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي إلى الجولة الأخيرة.