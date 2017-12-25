وجه الكاتب الصحفي والنائب في البرلمان المصري المقرب من الإمارات انتقادات شديدة للقرار التونسي بمنع طيران الإمارات من دخول أراضيه، مبررا في الوقت نفسه موقف أبو ظبي من منع النساء التونسيات من ركوب طائراتها.

 

وقال “بكري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: “قرار الحكومه التونسيه بوقف حركة الطيران مع دولة الإمارات العربيه المتحده هو قرار متسرع لانه يضر بمصالح التونسيين في ”.

 

وأضاف قائلا: “قرار استهدف المكيده اكثر من كونه قرارا موضوعيا يقوم علي حسابات دقيقه خاصة وأن الامارات اتخذت هذا القرار بشكل مؤقت بعد أن ثبت أن هناك حوالي ٨٠٠٠ تونسي انضموا الي صفوف من بينهم ٢٠٠ امراه تونسيه “.

 

وزعم قائلا: “وبعد القضاء علي داعش في والعراق تمكن الكثيرون من الهرب والتوجه الي بعض البلدان العربيه ومنها الامارات التي أوقفت بعض هذه العناصر”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ومن هنا كان القرار المؤقت الذي لايستهدف الشعب التونسي الشقيق وإنما الحرص علي امن البلاد بشكل مؤقت”.

وكانت السلطات التونسية قد ردت الصاع صاعين إلى الإمارات, مقررة منع كل من دخول , بعد منع أبوظبي للتونسيات من السفر على متن .

 

وقالت وزارة النقل التونسية:  ”قررت وزارة النقل تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من و إلى الى حين تمكن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية”.

 

ويأتي قرار وزارة النقل التونسية رداً على منع شركات الطيران الإماراتية التونسيات من السفر على متن طائراتها.

 

وأرجعت السلطات الإماراتية الأحد سبب منع صعود تونسيات على متن رحلات متجهة إلى الإمارات أو على متن طائرات إماراتية خلال الأيام الماضية إلى “معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية”!.