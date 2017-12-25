كعادته في مشاركة قواته تدريباتها، شارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين القوات المسلحة تدريباتها بالذخيرة الحية.

ووفقا للفيديو الذي نشرته صفحة القوات المسلحة الأردنية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “وطن”، فقد ظهر العاهل الأردني بعتاده العسكري، وهو يشارك الجنود التدريب، بعد أن نزل من طائرة عسكرية في معكسر تدريب تابع للجيش الأردني.

وجرت المناورة العسكرية بمشاركة طائرات هليكوبتر، ودبابات ومدرعات، كما سمعت أصوات قذائف مدفعية خلال المناورة العسكرية.

وبحسب الفيديو، فقد استقلَّ الملك جيباً عسكرياً، خلف سلاح أوتوماتيكي، وكان يطلق الرصاص الحي على بعض الأهداف، ثم ترجَّل من السيارة العسكرية، وشارك في تدريب على اقتحام مبنى برفقة عدد من الجنود الأردنيين.

ويُعرف عن الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بميوله العسكرية، إضافة للكثير من الاهتمامات، فقد عرف أنه يحب المغامرة، فلديه هواية القفز بالمظلات، وسباق السيارات والغوص، فكثيراً ما ظهر الملك الأردني ببزته العسكرية في العديد من المناسبات.