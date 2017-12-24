قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح إثر إطلاق نار من مجهولين على أحد المقاهي في قرية العامرية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة المصرية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني مصري قوله إن أربعة ملثمين يستقلون دراجات نارية، قاموا بفتح النيران على رواد أحد المقاهي بقرية العامرية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، موضحًا أن الحصيلة الأولية للحادث هي 3 قتلى و6 مصابين.

وأضاف المصدر أن قسم شرطة مركز العياط تلقى بلاغًا من عدد من الأهالي بالحادثة وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى مكان الحادثة للتحقيق وحصر الحصيلة النهائية للقتلى والمصابين.