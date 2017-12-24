كشف حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، أن النظام السعودي عمل على زيادة عدد لجانه الإلكترونية لدعم ولي العهد السعودي ومهاجمة معارضي النظام.

وعن ورشة الأمن الإلكتروني التي أقميت بالمملكة الخميس الماضي، برئاسة سعود القحطاني دون حساب “بدون ظل” ما نصه:”تلخصت ورشة الامن الالكتروني التي اقيمتفي المملكه العربيه السعوديه الى عدة نقاط معلنه وغير معلنه فأما النقاط المعلنه فقد تحدث عنها المستشار سعود القحطاني والغير معلنه فقد تم تدوينها من قبل الاستخبارات السعوديه التي كانت حاضره في الورشه بأفراد وضباط بملابس مدنيه”

تلخصت ورشة الامن الالكتروني التي اقيمت

في المملكه العربيه السعوديه الى عدة نقاط

معلنه وغير معلنه فأما النقاط المعلنه فقد تحدث عنها المستشار سعود القحطاني

والغير معلنه فقد تم تدوينها من قبل الاستخبارات السعوديه التي كانت حاضره في الورشه بأفراد وضباط بملابس مدنيه — بدون ظل (@without__shadow) December 22, 2017

وأكد “بدون ظل” أنه من ضمن النقاط الغير معلنة في الورشة هو زيادة عدد اللجنة الإلكترونية الى الف موظف تقريبا عن العدد الموجود حاليا ومن كلا الجنسين.

من ضمن النقاط الغير معلنه هو زيادة عدد

اللجنه الالكترونيه الى الف موظف تقريبا

عن العدد الموجود حاليا ومن كلا الجنسين — بدون ظل (@without__shadow) December 22, 2017

وعن وظيفة هذه اللجان قال حساب “بدون ظل”:”توزيع المهام على هيئة اقسام او لجان الكترونيه رياضيه واجتماعيه وسياسيه سواء داخليه او خارجيه مع التركيز على السياسه الداخليه والخارجيه للمملكه والتركيز على كيل المديح بكل يومي لسمو الامير محمد بن سلمان والتركيز على انجازاته”

توزيع المهام على هيئة اقسام او لجان الكترونيه رياضيه واجتماعيه وسياسيه

سواء داخليه او خارجيه مع التركيز على

السياسه الداخليه والخارجيه للمملكه

والتركيز على كيل المديح بكل يومي لسمو الامير محمد بن سلمان والتركيز على انجازاته — بدون ظل (@without__shadow) December 22, 2017

وتابع “كما ان هناك لجنه خاصه متخصصه في مدح الجيش السعودي المتواجد على الحد الجنوبي وداخل اليمن والتركيز على انجازاتهم حتى لو كانت انجازات وهميه”

كما ان هناك لجنه خاصه متخصصه في مدح الجيش السعودي المتواجد على الحد الجنوبي وداخل اليمن والتركيز على انجازاتهم حتى لو كانت انجازات وهميه — بدون ظل (@without__shadow) December 22, 2017

وأكمل المغرد “تلخصت ايضا نقاط اخرى وهي متابعة المميزين من افراد اللجنه الالكترونيه الامنيه والمتمثله في ترويج الاخبار وتجنيد الافراد وزيادة المصادر المعلوماتيه وتم التوصيه بزيادة الحوافز الماديه لهم والاهتمام بهم من كل النواحي الاجتماعيه”

تلخصت ايضا نقاط اخرى وهي متابعة المميزين من افراد اللجنه الالكترونيه الامنيه

والمتمثله في ترويج الاخبار وتجنيد الافراد

وزيادة المصادر المعلوماتيه وتم التوصيه بزيادة الحوافز الماديه لهم والاهتمام بهم من كل النواحي الاجتماعيه — بدون ظل (@without__shadow) December 22, 2017

وأشار الضابط بجهاز الإماراتي في نهاية تغريداته إلى أنه تمت التوصية بالتعاقد مع عدة شركات أوروبية متخصصة في الاختراقات الالكترونية وجلب خبراء متخصصين في الامن الالكتروني لتدريب العاملين في المركز بعقود سرية.

مضيفا “أما فيما يخص التجنيد فقد تم التوجيه ان يكون للعنصر النسائي لاغراء المغردين”.. حسب قوله.

كما تمت التوصيه بالتعاقد مع عدة شركات

اوروبيه متخصصه في الاختراقات الالكترونيه

وجلب خبراء متخصصين في الامن الالكتروني

لتدريب العاملين في المركز بعقود سريه

اما فيما يخص التجنيد فقد تم التوجيه ان يكون للعنصر النسائي لاغراء المغردين — بدون ظل (@without__shadow) December 22, 2017

وفي ذات السياق سلطت مجلة “نيوزويك” الأمريكية الضوء على الكتائب والذباب الإلكتروني التابع للنظام السعودي بمواقع التواصل، مشيرة إلى أمر جديد لفت الانتباه قبل أيام وأثار جدلا واسعا بعد الاختفاء المفاجئ لهاشتاغات نشطة دشنها معارضون سعوديون بتويتر لمهاجمة النظام.

واستندت المجلة في تقريرها الذي نقلته صحيفة “هافينغتون بوست عربي” إلى شهادة عدد من المعارضين السعوديين حول الأمر، منهم المعارض السعودي عمر عبدالعزيز طالب العلوم السياسية، الذي مُنِحَ لجوءاً سياسياً في كندا، والذي تساءل بدوره عن سبب اختفاء هاشتاغ أطلقه من على موقع تويتر بعد انتشاره على نطاقٍ واسع تحت عنوان “#اوقفوا_عبث_ال_الشيخ_بمال_الشعب”.

وقال “عبدالعزيز” الذي يتابعه أكثر من 270 ألف متابع على تويتر، إن عدداً من الهاشتاغات المكتوبة باللغة العربية كانت قد اختفت من على الموقع بعدما بدأت في الانتشار على نطاقٍ واسع -على حدِّ قوله- خاصةً تلك التي تُوجِّه انتقاداتٍ للمملكة ووليّ عهدها الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف لمجلة نيوزويك الأميركية: “أطلقتُ هذا الهاشتاغ على رجلٍ وثيق الصلة بوليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واسمه تركي آل الشيخ. هذا الرجل ينفق الملايين من الأموال على فعالياتٍ وحفلاتٍ غبية في السعودية”.

وآل الشيخ هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة، وهو مسؤولٌ عن تنظيم فعالياتٍ رياضية رفيعة المستوى. أما الهاشتاغ الذي أُطلِقَ عليه فهو: #اوقفوا_عبث_ال_الشيخ_بمال_الشعب.

وتوجَّه مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية بالسؤال لموقع تويتر عن السببِ وراء حذف الشركة للهاشتاغ فور أن بدأ في الانتشار الواسع، لكن من الواضح أنهم لم يتلقوا أي إجابة.