أثار الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، جدلا واسعا بنشره تغريدة غريبة حوت لمطعم يقدم “لحم الكلاب” أثناء زيارته لفيتنام.

ونشر مستشار ابن زايد صورة للمطعم الذي ظهر به لحوم الكلاب المطهية ويقبل عليها الزبائن، وعلق ووفقا لتغريدته التي رصدتها (وطن) بما نصه: “في هانوي عاصمة فيتنام لحم الكلاب حلال”

في هانوي عاصمة فيتنام لحم الكلاب حلال 💯 pic.twitter.com/n8zhvWtnAQ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 24, 2017

التغريدة التي أثارت جدلا واسعا، وتعجب منها النشطاء متسائلين عن سبب نشر مثل هذه التغريدة أو الفائدة منها.

وفي مجتمعاتنا العربيه الفتنه والنميمه والتحريض وهتك العرض حلال — Tahnoon Alharthy (@Tahnoonb) December 24, 2017

عندكم كل شيء حلال😂😂😂😂

ليس هناك بقانونكم وثقافتكم مصطلح حرام pic.twitter.com/yGVVDNKVhC — ابو اسرائيل (@tonbbdebu) December 24, 2017

بالعافية دكتور — محمد جاسم الريس (@Mohd_AlRais) December 24, 2017

أنت ما تفرق معاك هو بس أكل لحم الكلاب صار عندك حلال وحرام …. أنت وأسيادك تقتلون المسلمين في كل مكان مو حرام ( مصر وليبيا واليمن وووووو…….) — Emaraty Shrjawy (@emaratyshrjawy) December 24, 2017

ههههه دكتور من اعرف شتبي توصله ، ماقلت شي جديد 😂 الكل عارف هلمعلومه بس انت ماخذ مقلب في نفسك — MoHamMeD (@GCConeworld) December 24, 2017

كما استنكر البعض بشدة وصف عبدالخالق عبدالله للحم الكلاب بمصطلح “حلال”!!

دكتور لو أسبدلت كلمة "حلال" ب مباح كان المعنى ادق للصواب !! تقبل تحياتي والله يعين الجيل الذي سيتخرج على يديكم !!!! — Salim S Alharbi (@salemalharbi28) December 24, 2017

أتوقع كلمة حلال لا تنطبق على لحوم الكلاب. ارجو التوضيح اذا ممكن — Saeed Al Ali (@Saeed1746) December 24, 2017

أيش رأيك تسووها حلال عندكم وتكون من نفس الطينه معاهم يا حلوين . — Zakaria Al-Bahri (@ZakariaAlBahrii) December 24, 2017

والمعابد البوذية في الامارات حلالا ايضا — sarhan addel (@sarhan22000) December 24, 2017

وأصبح “عبد الخالق عبدالله” مستشار محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات مثار تندر وسخرية من قبل نشطاء المواقع الإجتماعية بعد أن تحول إلى عبد مسخ لشيخه ويكتب تغريدات يترفع عنها “طلاب الإبتدائية” فما بالك بأستاذ جامعي كان يدرس للطلبة الإماراتيين أسس علوم السياسة.

وربما لأن الإمارات تضم أكاديميين على طراز عبدالخالق عبدالله فإن “التياسة” هي السائدة في الإمارات المتصالحة بدلا عن السياسة.

وكانت بدايات عبدالخالق عبدالله مخبراً لصالح الأمن الإماراتي على الطلبة الإماراتيين المبتعثين للعاصمة الأمريكية واشنطن، لكنه سرعان ما أصبح أستاذاً جامعيا برتبة مستشار ولي عهد أبوظبي.

وكان الرجل في بدايات تغريداته يحاول الحفاظ على اتزانه، إلأ انه تم تدجينه من قبل “ابن زايد” وأجهزته الأمنية فصار مثل حمد المزروعي المقرب أيضا من النظام الإماراتي لا يختلف عنه بعبادة الشيوخ وتبرير أفعالهم حتى لو ارتكبوا المجازر والمذابح.

وما أن ينشر عبدالخالق عبدالله تغريدة من تغريداته “المثيرة للجدل” حتى تنهال عليه التعليقات المضحكة لدرجة أنه تحول إلى “أراجوز” تويتر.. بحسب وصف نشطاء له.