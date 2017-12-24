تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر” مقطعا مصورا، قالوا إنه لأمير سعودي يسب سيدة سعودية أقام معها علاقة محرمة.

ويظهر الفيديو الذي لم يتاح لـ (وطن) التأكد من صحته، ما قال عنه النشطاء إنه أمير من آل سعود وهو يصور السيدة السعودية ويسبها بألفاظ خارجة بعد أن قضى منها حاجته في الحرام.. بحسب وصف النشطاء.

شاهد أمير في المهلكة السعودية يهين المواطنات بعدما قضى حاجته منهم،هذا هو حال المواطنين في المهلكة رجالها ونساءها عبارة عن عبيد وجواري عند بن سعود ولو كانوا في بلد آخر لوجدوا عمل ومستقبل ولكن الطغاة لايعطون خير البلد لأهلها عشان يذلوهم ويستعبدوهم في المحرمات.حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/4mjH3LMoa1 — حالول (@halulq6r) December 24, 2017

وأثار المقطع موجة غضب كبيرة بين النشطاء، الذين هاجموا الأمير لاستغلاله نفوذه لفعل هذه الأمور فيما وصفوه بـ”استعباد الشعب السعودي”، مرجحين أنه قد استغل فقر هذه المواطنة أو احتياجها لاستدراجها.

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ — سـ ـ ـ كةطويـ ـ ـ لة (@awwm1) December 24, 2017

الله يستر عليها ، الشعب المستحمر راضي ان ينذل ويدعس ، الحكومة تعاملهم نفس السيسي ، جوع كلبك يتبعك ، وعليهم بالعافيه — نمر (@6ilov) December 24, 2017

من زنى في بيت بأربعين درهم

يزنى فى بيته بغير درهمي . لكم يوم يا ال سعود — tarik jad (@tariko777) December 24, 2017

كما هاجم النشطاء النظام السعودي الذي حول المواطنين إلى عبيد وجواري عند آل سعود..حسب وصفهم، مضيفين “لو كانوا في بلد آخر لوجدوا عمل ومستقبل ولكن الطغاة لا يعطون خير البلد لأهلها عشان يذلوهم ويستعبدوهم في المحرمات.”

وأكدت تقارير غير رسمية في العام 2003 أن نسبة الفقر في المملكة بلغت 12.5%، لكن أرقاما أخرى تشير إلى أن نسبة الفقراء تصل 25%. ويبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، بينهم 11.7 مليونا من الأجانب، بحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد نشرت تقريرا لها يفيد بتزايد معدلات البطالة والفقر في السعودية، مشيرة إلى أن “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا” أي (17 دولارا يوميا)، وأن “الدولة تخفي الفقر بشكل جيد”.