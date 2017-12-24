في قصف من العيار الثقيل، رد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة على رئيس هيئة الرياضة السعودية والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، بعد تطاوله عليه.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مهاجما “العذبة”: ” بيطري الحمير … يبيني التفت له … ماالتفت إلا للرجال”.

بيطري الحمير … يبيني التفت له … ماالتفت إلا للرجال 👍 pic.twitter.com/DdJAV6MbHV — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 23, 2017

ليأتيه الرد قاسيا من “العذبة”، الذي ألجمه بالقول:” لم يسبق لي معالجة حمار يقول لرجل آخر: واحشني واحشني..”.

لم يسبق لي معالجة حمار يقول لرجل آخر: واحشني واحشني.. https://t.co/KpvYV0xM7O — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) December 23, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى مرفقا بها مقطع فيديو يظهر فيه “آل الشيخ” وهو يعبر عن اشتياقه لرئيس الاتحاد الإماراتي السابق لكرة القدم يوسف السركال قائلا: “واحشني واحشني”:” بالفعل.. “واحشني واحشني” لغة الأسود، و #تركي_وناسة أسد، بشهادة مغني وناسة.. ويقول الشاعر: ياضبيب الصفا ما تجي إلا قفا.. ما تجي إلا مع النخش والنخجرة..”.

بالفعل.. "واحشني واحشني" لغة الأسود، و #تركي_وناسة أسد، بشهادة مغني وناسة..

ويقول الشاعر:

ياضبيب الصفا ما تجي إلا قفا..

ما تجي إلا مع النخش والنخجرة.. pic.twitter.com/OM76VbJLwv — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) December 23, 2017

كما تضمن الفيديو المرفق صورا لمجموعة من التغريدات السفيهة التي سبق للمستشار في الديوان الملكي ان غرد بها قبل أن يقوم بحذفها بعد تعيينه مستشارا.