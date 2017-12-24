في قصف من العيار الثقيل، رد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، على رئيس هيئة الرياضة والمستشار في الديوان الملكي ، بعد تطاوله عليه.

 

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مهاجما “العذبة”: ” بيطري الحمير … يبيني التفت له … ماالتفت إلا للرجال”.

 

ليأتيه الرد قاسيا من “العذبة”، الذي ألجمه بالقول:” لم يسبق لي معالجة حمار يقول لرجل آخر: واحشني واحشني..”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى مرفقا بها مقطع فيديو يظهر فيه “آل الشيخ” وهو يعبر عن اشتياقه لرئيس الاتحاد الإماراتي السابق لكرة القدم يوسف السركال قائلا: “واحشني واحشني”:” بالفعل.. “واحشني واحشني” لغة الأسود، و #تركي_وناسة أسد، بشهادة مغني وناسة.. ويقول الشاعر: ياضبيب الصفا ما تجي إلا قفا.. ما تجي إلا مع النخش والنخجرة..”.

 

كما تضمن الفيديو المرفق صورا لمجموعة من التغريدات السفيهة التي سبق للمستشار في الديوان الملكي ان غرد بها قبل أن يقوم بحذفها بعد تعيينه مستشارا.