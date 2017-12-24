تنظم في حفلاً غنائياً للفنانة اللبنانية في مدينة ، في قاعة نيارا في السادس من كانون الثاني (يناير) المقبل.

 

وعبر حسابها على “انستغرام” نشرت ميريام فارس مقطع فيديو قصير حمّست في بنات المملكة للحضور إلى حفلها المزمع.

🇸🇦💚🇸🇦

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وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقاعة 3 آلاف متفرج، فيما لم يتم تحديد أسعار تذاكر الدخول، ومن المرتقب أن تشهد حفلة مريام حضوراً كبيراً نظراً إلى شعبيتها في دول .

 

لكنّ ما تقوم به هيئة الترفيه السعودية التي شكلها ولي العهد ، أثار غضب كثيرٍ من السعوديين على موقع “تويتر”، فعلّقوا عبر وسم #حفل_ميريام_فارس_وين_بالسعوديه رافضين ومحذرين الهيئة من إقامة هذه الحفلات التي كانت في يومٍ من الأيام من المحرمات لكنها اليوم اصبحت حاجةً لتتناسب مع رؤية 2030 التي يعمل عليها الآن “الأمير الشاب”.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.

 