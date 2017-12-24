تنظم هيئة الترفيه في السعودية حفلاً غنائياً للفنانة اللبنانية ميريام فارس في مدينة الرياض، في قاعة نيارا في السادس من كانون الثاني (يناير) المقبل.

وعبر حسابها على “انستغرام” نشرت ميريام فارس مقطع فيديو قصير حمّست في بنات المملكة للحضور إلى حفلها المزمع.

🇸🇦💚🇸🇦 A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Dec 22, 2017 at 9:28am PST

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقاعة 3 آلاف متفرج، فيما لم يتم تحديد أسعار تذاكر الدخول، ومن المرتقب أن تشهد حفلة مريام حضوراً كبيراً نظراً إلى شعبيتها في دول الخليج.

لكنّ ما تقوم به هيئة الترفيه السعودية التي شكلها ولي العهد محمد بن سلمان، أثار غضب كثيرٍ من السعوديين على موقع “تويتر”، فعلّقوا عبر وسم #حفل_ميريام_فارس_وين_بالسعوديه رافضين ومحذرين الهيئة من إقامة هذه الحفلات التي كانت في يومٍ من الأيام من المحرمات لكنها اليوم اصبحت حاجةً لتتناسب مع رؤية 2030 التي يعمل عليها الآن “الأمير الشاب”.

#حفل_ميريام_فارس_وين_بالسعوديه 🔴 طفح الكيل يا هيئة ال…….. ليس بأيدينا سوى الدعاء الذي يتغير به الكون وتهدم به خطط الفساد والتغريب. اللهم من أراد بلاد الحرمين وشعبها بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعله عبرة لمن بعده ياحي ياقيوم. — يوسف الهجله (@ymf071) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

#حفل_ميريام_فارس_وين_بالسعوديه

على شوي شوي

مرة يجيبون شاذ

ومرة مغتصب

والحين عينك عينك أنواع الفاسقات والماجنات

إلى أين يريدون ؟

إن لم تستحوا من الخلق فاستحوا من الخالق عليكم من الله ماتستحقون وعاملكم الله بعدله

اللهم إن أردتَ بعبادك سخطاً وعذاباً فأهلك الفاعلين وحدهم يارب — رب اغفر لأمي وأبوي وأخوي (@saudiflowerksa) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

#حفل_ميريام_فارس_وين_بالسعوديه “قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ألا تكسو الكعبة بالحرير؟! فقال: بُطون المسلمين أولى !” رغم مكانة الكعبة المشرفه لديه نصيحة لمن أقام الحفل ولمن أيده ولمن دعمه ؟ ” الا يظن أولئِك أنهم مبعوثون ” — . (@Jrt16_) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

#حفل_ميريام_فارس_وين_بالسعوديه . كانت هناك هيئة تصلح فساد الناس ! فـ جاءت هيئة لتفسـد صلاح الناس !! . شتان بين الهيئتين 💔💔 — صـالـحـه (@Salha59529262) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

هيئة الأغاني وليس هيئة الترفيه !! مريام فارس شبعانه مستعده تصرف على لبنان 40 سنه قدام بدال الهدر المالي ذا في جنود بالحد فقراء !!!! تقدرون تتبرعون لهم لو خمس الاف #حفل_ميريام_فارس_وين_بالسعوديه — وليد العنزي. (@aldwamya) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

#حفل_ميريام_فارس_وين_بالسعوديه

حسبي الله ونعم الوكيل في المسؤلين الي يجيبون هالفنانيين ويصرفون عليهم الملايين والشعب احق فيها . — Charming (@AlbgumiF) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

الله المستعان رجل يخدم 20سنه لخدمه الوطن واخر شي يتقاعد ع الفين ريال وهيئه الترفيه ليله وحده تغني الاف من السعودين فيها #حفل_ميريام_فارس_وين_بالسعوديه — ¦جمال العنزي (@0538524187) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.