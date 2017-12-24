انتشر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، إعتداءً على فتاة مغربية ومحاولة اغتصابها داخل محل تجاري في مراكش، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل.

وتم توقيف المعتدي الذي ينحدر من حي “دوار لعسكر”، ويشتهر بسوابقه العدلية، كما ألقي القبض على الفتاة لأنها سببت له جرحا غائرا في خده بوساطة سلاح ابيض.

وبدأت الواقعة بالتحرش حسب المصدر ذاته قبل أن تتحول إلى اعتداء جسدي ، وقد تم إيداع الفتاة رهن المراقبة لكونها قاصر.

وبمتابعة الفيديو يلاحظ أن المحل التجاري الذي يسمى “محلبة” في المغرب – لأنه يقدم مواد من مشتقات الحليب مع الحلويات- كان به زبونان إضافة إلى العاملين فيه، ومع ذلك لم يتدخل أي منهم لإنقاذ الفتاة وردع المعتدي.

و استمر الزبونان في تناول طعامهما بكل هدوء، ثم انصرفا بعد ارتفاع وتيرة العنف من طرف المعتدي.أما أصحاب المحل فلم يتحركوا حتى بدأ المعتدي بكسر محتوياته.بحسب موقع “الجريدة 24”

وبحسب مصادر أمنية، فقد عالجت السلطات الواقعة موضوع الفيديو الذي التقط في بداية الشهر الجاري.