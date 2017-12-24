أثر تصرف الاعلامي السعودي ، برفضه الترحيب بالإعلامية الأردنية  ، خلال عودتها لتقديم برنامج  في أسبوع، عبر شاشة استهجاناً من قبل بعض النشطاء،

 

وفي التفاصيل، لم يردّ الاعلامي السعودي على ترحيب “الفارس” به، بل التزم الصمت، ثمّ وجّه حديثه الى زميلها علي الغفيلي ورحّب به وبالمشاهدين.

يذكر أنّه لم تكد تمرّ 24 ساعة على عودة الإعلامية الأردنية علا الفارس إلى تقديم برنامجها الأسبوعيّ ، عبر شاشة MBC، إثر قرار سابق بإيقافها، حتّى تفاجأ المتابعون بقرار إيقافها من جديد.

 

من جهتها، ذكرت صحيفة “عكاظ” ، ان وزارة الثقافة والإعلام ، أنذرت مجموعة MBC بسبب ظهور المذيعة الأردنية على شاشتها.

 

واشارت الوزارة الى ان أن إيقاف المذيعة لا يزال مستمراً.

 

وكان مغردون سعوديون شنّوا هجوماً حاداً على الإعلامية الأدرنية علا الفارس، بسبب تغريدة نشرتها على حسابها في “”، وعلّقت فيها على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لـ””، معتبرين أنّها أساءت لحكومتهم.

 

وكانت “الفارس” قد غرّدت قائلةً: “إن “ترامب لم يختر توقيت إعلان  عاصمة لإسرائيل عبثا.. فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدا (هلا بالخميس)!”.

 

ورغم حذف علا الفارس لتغريدتها، وتدوين تغريدة مشابهة تجاهلت بها ذكر زيارة ترامب للمنطقة، فقد واصل السعوديون شن حملة واسعة ضدها.