تداول ناشطون بتويتر، صورا لأحد الكتب التي تدرس بمدارس “الإنترناشونال” في مصر، وقد ظهر بها أحد الدروس الذي وصفه النشطاء بأنه يدعو للشذوذ والمثلية الجنسية، ما أثار غضبا واسعا بمواقع التواصل.

وتظهر صورة المنهج الدراسي التي لم يتسنى لـ (وطن) التأكد من صحتها، درسا للأطفال يشرح معنى الأسرة ومما تتكون، وبعد ذكر أن الأسرة قد تشمل أب وأم وأطفال، يكمل الدرس أن الأسرة أيضا ممكن أن تتكون من (2 أب وطفل) أو (2 أم وطفل) في دعوة صريحة للمثلية الجنسية.

ده فى مناهج مدارس الانترناشيونال في مصر

بيقولك الاسرة ممكن تتكون من اب و أم و أطفال

لكن فى اسر تانية كتير

كمثال ابين( ٢ أب ) و طفل

او امين ( ٢أم ) و طفل

ما شاء الله يعنى مثليين و عادى كده بيدرسوا فى مصر الازهر

هى المناهج دى محدش بيراجعها و لا هااااصت pic.twitter.com/i4paaG8oRg — Mansoura Haroun (@mansouraharoun) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وأثارت الصور موجة من الغضب بين النشطاء، الذين شنوا هجوما عنيفا على منظومة التعليم في مصر، واتهموا السيسي بأنه يتعمد تنفيذ مخطط صهيوني لتدمير مصر وتفريغ البلاد من قيمها الإسلامية.

مدارس الانترناشيونال في مصر فضيحه

السيسي مش بيطمس الهوية الدينية

السيسي بيهد مصر و مستقبلها

المناهج دي بتتراجع من وزير تعليمه

بيدرس المثلية في الكتب و معظم دول اوروبا نفسها لسه معترفتش بيها

اقسم بالله هذا نظام مجرم و واجب على كل مسيحي قبل المسلم اسقاطه#ان_اتحدنا_انتصرنا pic.twitter.com/Syqvlouybx — عائشة محمد كمال (@0OXAsVE8QTlGxxz) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧

مناهج مدارس الانترناشيونال في مصر بعهد سيسي تدرّس الشذوذ الجنسي❗️ pic.twitter.com/Te6axQNbez — حامد العلي (@Hamed_Alali) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

مدارس الانترناشيونال في مصر فضيحه

ابين و ابن

امين و ابن

السيسي مش بيطمس الهوية الدينية

السيسي بيهد مصر و مستقبلها

المناهج دي بتتراجع من وزير تعليمه

بيدرس المثلية في الكتب و معظم دول اوروبا نفسها لسه معترفتش بيها

اقسم بالله هذا نظام مجرم و واجب على كل مسيحي قبل المسلم اسقاطه pic.twitter.com/1lH3YEVXS3 — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

والله تفوقو علي أوربا في نشر وتدريس العهر ، هده ليست صدفة لكن كله ممنهج ومستورد جاهز، ومحاربت هذا الأشياء تبدأ من العائلة الأب والام لتصحيح المفاهيم وإلا علي الدنيا السلام .. — Maher Wi (@maher_wichah) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وجد لكي يدمر مصر تحسبا في ما لو حكمها اخر سيجدها دولة غير قادرة على مواجهة العدوا الصهيوني لا ثقافيا ولا عسكريا ولا حتى اخلاقيا وجد لكي لاتقوم قائمة لمصر بعد اليوم – حسبنا الله فيه وفي من يشد على يده سواء بعلم او بجهل — alhalabi hassan (@alhalabihassan9) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

السيسي وكل القادة الموظفين من الغرب في البلدان العربية لا يملكون مناهج تعليم ولا رؤية اقتصادية ولا دينية ولا لهم هوية فقط ينفذون ما يؤمرون — hasnaa slaimi (@hasnaslaimi4) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، ضجت مواقع التواصل بعدما قالت وسائل إعلام مصرية إنه تم القبض على 6 ممن شاركوا في حفل فرقة “مشروع ليلى” بضاحية القاهرة الجديدة، والذي أثار جدلا واسعا بعد رفع علم “المثليين” الملون في الحفل.

وحسب صحيفة “الوطن” المصرية حينها، قال مصدر أمني إنه تم القبض على 6 “مثليين شاركوا في حفل مشروع ليلى”.

وتصدر وسم “مشروع ليلى” تريند التغريدات على موقع “تويتر”، عقب رفع بعض الحاضرين في حفل “ميوزيك بارك” الذي أقامته الفرقة في مصر يوم الأحد 24 سبتمبر/ أيلول، علم المثليين جنسيا.

وجاءت خطوة رفع العلم خلال الحفل دعما لحامد سنو مؤسس الفريق، الذي أعلن عن هويته الجنسية منذ فترة بأحد البرامج الفضائية.

وكتبت إحدى الصفحات التابعة لجمهور مشروع ليلى، بعد نشرها صورة من رفع العلم في الحفل: “ربما كان يخاف الكثير منا من رفع العلم والتصريح أننا هنا، كل الشكر لكل من رفعوا علمنا، علم فخر مجتمع الميم، كل الشكر لهؤلاء الشجعان والشجاعات في حفل مشروع ليلى، شكرا لجعلنا جميعا نشعر بفرحة عارمة بهذا الانتصار الصغير، شكرا للظهور والتصريح أننا هنا، دعونا ننام اليوم سعداء بهذه اللحظة”.